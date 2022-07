VIDEOS: AMLO propone plan migratorio "agresivo"; Biden le pide paciencia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso este martes durante una reunión en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Joe Biden, ampliar los programas de visados de trabajo temporales para migrantes mexicanos y un programa "agresivo" en la materia; el mandatario estadounidense le pidió paciencia.

Al iniciar su encuentro en el Despacho Oval, López Obrador señaló que Estados Unidos necesita mano de obra "en restaurantes, fábricas, construcciones y en el campo", y pidió a Biden que emule el programa del presidente Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) por el que se contrataron a miles de agricultores mexicanos durante la década de 1930.

? Dice @lopezobrador_ que está muy contento de estar de nuevo en la Casa Blanca; las circunstancias requieren que se fortalezca la relación de amistad, por las adversidades como la pandemia #Covid y ahora la guerra https://t.co/58q042X6Vj pic.twitter.com/trQmENwEGw — La Silla Rota (@lasillarota) July 12, 2022

"Ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionales de las distintas disciplinas, mexicanos y centroamericanos, con visas temporales de trabajo para que no se paralice la economía por falta de fuerza de trabajo. El propósito es contar con la fuerza de trabajo que demandará el plan propuesto por usted de destinar más de un millón de dólares para la construcción de obras de infraestructura", expuso López Obrador a Biden.

"Asimismo, es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran nación", agregó.

Nos reunimos en Washington con el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, a quien propusimos cinco puntos básicos de cooperación. Los grandes desafíos nos demandan un programa atrevido de desarrollo y bienestar, además de estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación. pic.twitter.com/1XYiGq1hf7 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 12, 2022

"Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo (comentario que causó la risa de Biden), pero sin un programa agresivo no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo del pueblo. Frente a la crisis la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación, actuar con arrojo, transformar, no mantener el statu quo", expuso.

A su vez, Biden comentó que podrán superar los desafíos en un trabajo conjunto, sin embargo, pidió paciencia al presidente mexicano.

"Yo creo que trabajando con usted vamos a poder superar los desafíos de ambos gobiernos. No quiero sugerir que no hay problemas, porque sí los hay, lo que hay que tener es paciencia. En realidad estoy muy ansioso de ver cómo podemos abordar esos 5 puntos", declaró el estadounidense.

"Espero que mis acciones durante toda mi carrera hayan demostrado el respeto que le tengo a México. Tenemos liberales, conservadoras y extremadamente conservadores", indicó.





BIDEN VE RELACIÓN FUERTE CON AMLO, A PESAR DE "TITULARES EXAGERADOS"





Los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, coincidieron en que hay una relación sólida, "fuerte y productiva", a pesar de los titulares que aparecen en la prensa.

"A pesar de los titulares exagerados que vemos a veces, usted y yo tenemos una relación fuerte y productiva", expresó Biden durante los primeros minutos de la reunión con López Obrador en el Despacho Oval.

Poco antes de las 10 horas, el presidente López Obrador arribó a la Casa Blanca acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez, donde sostiene una reunión con Biden y la primera dama, Jill Biden.

Se prevé que López Obrador firme el libro de visitantes de Biden para luego ingresar a la Oficina Oval para el saludo entre las parejas presidenciales y tomar una fotografía grupal.





AMLO DESAYUNA CON KAMALA HARRIS





El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su residencia oficial durante la mañana de este martes.

Dentro de su visita de trabajo a la Unión Americana, Kamala comentó que "es un gran honor recibirlo en mi casa".

"El tiempo que pasé con usted en México fue muy especial para mí", agregó Harris.

#Video | "Kamala Harris es nuestra amiga y felicito al pueblo estadunidense porque cuentan con una vicepresidenta de primer orden", señaló #AMLO en su visita a #EU https://t.co/Kkzf45h26E pic.twitter.com/DFsMYE6pu1 — La Silla Rota (@lasillarota) July 12, 2022

López Obrador destacó la labor de la vicepresidenta en beneficio del pueblo estadounidense.

"Es nuestra amiga y además es una mujer con principios, inteligente, honesta, partidaria de igualdad, de modo que felicito al pueblo estadunidense porque cuentan con una vicepresidenta de primer orden. Siempre hemos conversado en beneficio de nuestros pueblos y ahora vamos a hacer lo mismo", lanzó en una breve presentación ante los medios de comunicación.





PROMETE AMLO DEFENDER A MIGRANTES MEXICANOS EN EU





El presidente López Obrador prometió este lunes, tras aterrizar en Washington, que "defenderá" a los migrantes mexicanos en Estados Unidos durante la reunión bilateral que mantendrá mañana en la Casa Blanca con su homólogo Joe Biden.

En redes sociales, el mandatario anunció que ya está hospedado en la capital estadounidense con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y envió un "saludo cariñoso" a sus paisanos en ese país.

"Mañana, en la Casa Blanca, los defenderé como siempre y recordaré que los migrantes —de cualquier lugar del mundo— son seres excepcionales que con arrojo se abren paso y trabajan dura y honradamente para mantener a sus familias aquí y allá", aseguró.

A mis paisanas y paisanos en Estados Unidos: ya estoy hospedado en Washington. 1/2 pic.twitter.com/vPq2Sfm6yW — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 11, 2022

López Obrador aterrizó en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles y fue trasladado por un convoy del servicio secreto estadounidense hasta un hotel del centro de la ciudad, a unos pasos de la embajada de México y de la Casa Blanca.

A diferencia de ocasiones anteriores, el mandatario no se hospeda en la residencia del embajador estadounidense en México, Esteban Moctezuma, quien tiene covid-19.

Durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional de este lunes, López Obrador dijo que abordará con Biden la crisis migratoria en la frontera y la elevada inflación que afecta tanto a Estados Unidos como a México.

El mandatario reiteró que pedirá a Biden visas temporales para trabajadores de México y Centroamérica y acelerar la reforma migratoria para regularizar a los casi 11 millones de indocumentados.

El de este martes será el segundo encuentro presencial entre ambos presidentes, tras el que sostuvieron en noviembre pasado, también en Washington.

Además, será la tercera ocasión en que López Obrador visita la Casa Blanca, pues se reunió en 2020 con el entonces presidente Donald Trump, con quien tejió una estrecha relación.

López Obrador canceló en junio su asistencia a la Cumbre de las Américas de Los Ángeles, organizada por la Administración de Biden, en protesta por la exclusión de los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

AGENDA DE AMLO EN WASHINGTON

El martes desayunará con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, antes de su reunión bilateral con Biden.

Por la tarde realizará un homenaje al expresidente Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) y a Martin Luther King.

El miércoles, antes de volver a México, López Obrador se reunirá con empresarios de México y Estados Unidos.





CLAVES DE LA REUNIÓN

La cumbre de los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, respectivamente, que se celebra el martes 12 de julio en la Casa Blanca, tendrá tres temas principales: migración, inflación y el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

En conferencias mañaneras, López Obrador detalló su agenda ahora que visite a Biden en la Unión Americana, tras el desaire que le propinó en la pasada Cumbre de las Américas, a la que faltó porque no se invitaron a mandatario de naciones como Nicaragua, Cuba y Venezuela.

López Obrador dio a conocer que su gira por Estados Unidos arranca hoy mismo y ya vuela rumbo a EU.

Darío Celis, columnista de El Financiero, dio detalles sobre la reunión de AMLO con Biden, en la que expuso que no habrá ni brindis ni buenos deseos, pues se dedicarán estrictamente al trabajo.

El columnista expuso que buscarán hacer más competitiva la zona de América del Norte ante la alta inflación, entre otros problemas económicos.

López Obrador expuso que la reunión es para "reafirmar el compromiso de trabajar juntos en beneficio" de los pueblos de México y Estados Unidos con la migración como tema central, y la petición del Gobierno mexicano de mayor cooperación económica para el sur del país y Centroamérica.

"Vamos también a tratar el tema inflacionario, es un asunto mundial, y podemos cerrar filas y trabajar de común acuerdo para controlar la inflación en Estados Unidos y en México, también con medidas bilaterales", indicó López Obrador.





LA NEUTRALIDAD DE MÉXICO ANTE INVASIÓN DE RUSIA A UCRANIA





El presidente López Obrador reafirmará su "neutralidad" sobre la invasión de Rusia a Ucrania en el encuentro que tendrá con el mandatario estadounidense, Joe Biden, el próximo martes en la Casa Blanca.

"La postura va a ser la misma, nosotros no tomamos partido en esa guerra, lo que queremos es que se llegue a un acuerdo, que haya una solución pacífica, porque las guerras solo producen sufrimiento", expresó.

El mandatario reiteró que debe "apegarse" a "la política exterior que está establecida en la Constitución", que contempla el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos.

"Desde luego no estamos de acuerdo con invasiones, pero no queremos nosotros participar en conflictos internacionales, hemos optado por la neutralidad", sostuvo.

Desde que estalló la invasión de Rusia a Ucrania, López Obrador ha manifestado su "neutralidad" y ha rechazado sanciones contra Moscú, lo que ha despertado críticas de senadores demócratas y republicanos en Estados Unidos.

Pero el líder mexicano, que sí ha condenado la invasión, negó ahora que haya recibido presiones de la Casa Blanca.

"El Gobierno de Estados Unidos, el gobierno que encabeza el presidente Biden, es un gobierno respetuoso de nuestra soberanía, me consta, jamás ha habido una insinuación para que México se pronuncie en este conflicto de Rusia y Ucrania", manifestó.

López Obrador también negó que su viaje a Washington afecte las relaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Y reiteró que la guerra "fue un error" de las "cúpulas" políticas internacionales que no supieron negociar la paz, por lo que México promueve el cese al fuego y la paz.





CRISIS MIGRATORIA





López Obrador pedirá una política migratoria "atrevida" en la próxima reunión con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para regular el flujo migratorio entre México y Estados Unidos.

"Si no hay una política atrevida en beneficio de los pueblos ni se resuelve nada ni se tiene nunca el apoyo de la gente", comentó el mandatario mexicano.

Lopez Obrador declaró que parte del plan conjunto que presentará a Biden el próximo 12 de julio incluye la negociación de visas de trabajo para migrantes que atraviesan el país de sur a norte para cruzar a Estados Unidos.

Señaló que está dispuesto a que su propuesta pueda discutirse y aprobarse en el Congreso estadounidense y recalcó que la visa que pedirá al gobierno de Estados Unidos no solo será para campesinos u obreros, sino también para profesionales.

"¿Cómo va a crecer una nación sin fuerza de trabajo? Entonces mi planteamiento es vamos a ponernos de acuerdo sobre visas de trabajo", enfatizó.

Cuestionado sobre el obstruccionismo en el Capitolio, López Obrador indicó que el mandatario estadounidense tiene que "enfrentar" al Congreso para aprobar la reforma migratoria que regularice a los casi 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, de los que casi la mitad son mexicanos.

En ese sentido, dijo que es necesario transformar la política pública en cuestiones migratorias, ya que de lo contrario "va a continuar la decadencia".

López Obrador destacó que su propuesta ayudará a fortalecer la unidad e integración de ambos países, siempre guardando la soberanía que, dijo, "no significa sometimiento respecto a nuestra independencia".

El gobierno de México también elevó sus críticas a la política migratoria estadounidense tras la muerte de 26 mexicanos por viajar hacinados en un tráiler que transportaba migrantes y que fue localizado en San Antonio, Texas, el pasado 27 de junio.

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.





PLAN CONJUNTO CONTRA LA INFLACIÓN





López Obrador ya tiene lista su propuesta de plan para combatir la inflación, las drogas y los migrantes entre Estados Unidos y México, adelantó este martes Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la cancillería, a una semana del viaje del mandatario a Washington.

La semana pasada, Velasco afirmó ante los periodistas que López Obrador hará una presentación a su homólogo Joe Biden el próximo 12 de julio, donde lo principal será cómo mantener la estabilidad de los precios y atraer inversiones, en medio de las presiones inflacionarias en ambos países.

"Lo que se está buscando es tener algunas medidas entre los dos gobiernos que permitan ayudar a la estabilidad de precios y, por supuesto, que sigan llegando inversiones a México", explicó el funcionario mexicano.

También señaló que es fundamental instalar más cadenas de suministro en el país para contrarrestar las alteraciones en las cadenas de valor por la pandemia, en 2020, y ahora con la guerra entre Ucrania y Rusia.

En concreto, subrayó que será importante estrechar lazos en más partes de las cadenas de suministro en la región de Norteamérica.

El presidente mexicano ha afirmado en reiteradas ocasiones que propondrá al presidente Biden un plan "conjunto" para combatir la inflación en ambos países, aunque no ha dado detalles al respecto.

El funcionario de la cancillería mexicana enfatizó que el tema económico ocupará "un papel central en la conversación (...) por la situación que hay a nivel global de alza de precios por distintas causas".

A su vez, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que es necesario crear marcos duraderos para resolver las inquietudes de Washington en temas como la energía y el medioambiente, la migración y la seguridad.

"Sí hay inquietudes y se tienen que poner esas inquietudes en la mesa porque si no se ponen en la mesa no se pueden resolver. Pero, no nos podemos perder del camino, el camino es que se tienen que resolver problemas por eso son servidores del pueblo los dos presidentes (Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden)", expresó el diplomático estadounidense en un evento virtual organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).









Con información de EFE

(Luis Ramos)