VIDEO Y la Maestra que se los lleva al baile: Así fue el festejo

OAXACA.- Fernando González Sánchez filtró fotos de la boda de la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo con el abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez.

También lee: VIDEO: SNTE irrumpe en boda de Elba Esther Gordillo

En las imágenes se mira a Elba Esther con una capa con bordados de color dorado encima de un vestido liso de mangas largas completamente blanco. Asimismo, se puede apreciar que portó un peinado discreto, resaltando la presencia de una diadema con encajes.

#FOTOS | A pesar de las protestas, así fue la celebración de la boda de Elba Esther Gordillo con Antonio Lagunas. https://t.co/GhiOofDoik

??: Instagram/ Fernando González pic.twitter.com/m2hFRkddUQ — La Silla Rota (@lasillarota) February 13, 2022

Elba Esther camino al altar acompañada de su nieto, Othón Francisco de León Arriola, primogénito de la senadora Mónica Arriola Gordillo, segunda hija de "La Maestra" y quien murió el 14 de marzo de 2016.

El centro de mesa era un enorme ramo de rosas de dos colores diferentes postradas en un un jarrón alto, así como con un par de velas para iluminar debajo del adorno, a su alrededor había tres diferentes tipos de copas.

En redes sociales se difundieron videos de la boda, en uno se aprecia a Gordillo y a su esposo bailar el tema ´You´re the first, the last, my everything´, popularizado por el cantante Barry White.

? #VIDEO | Y la Maestra que se los lleva al baile: Así fue la boda de Elba Esther Gordillo con el abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez ? https://t.co/5ntuBD5WZ6 pic.twitter.com/gwmCDiqHpf — La Silla Rota (@lasillarota) February 13, 2022

La exlideresa del SNTE, de 77 años, y el abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, de 36 años, se casaron legalmente el viernes tal y como se había dado a conocer recientemente.

La segunda ceremonia para consumar la unión se realizó la tarde-noche del sábado en el Jardín Etnobotánico, ubicado en la Ruta Independencia, en Oaxaca.

Lagunas Gutiérrez es el abogado que le ayudo a enfrentar su proceso judicial tras ser acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Fernando González Sánchez (Foto: Instagram/@jfernandogs)

A través de un video publicado por el medio Eje Central, el ahora esposo de Elba Esther Gordillo informó que, tras 7 años de noviazgo, finalmente el día de hoy se casó con la maestra Gordillo, asimismo, agradeció todas las muestras de cariño que han recibido por la noticia.

Por su parte la exlideresa del SNTE, expresó que es feliz y que, "la vida ha sido generosa, así como ustedes conmigo", dijo en el video.

TRIUNFO EL AMOR; PROTESTAS NO INPIDEN CEREMONIA

Al grito de ¡Asesina!, integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) irrumpieron en la boda de Elba Ester Gordillo, previo al enlace matrimonial con el abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez.

Tras realizar pintas en el acceso al jardín El Huaje del Jardín Etnobotánico, en donde se tenía programada la ceremonia civil alrededor de las 19:00 horas, a patadas los sindicalizados lograron abrir la puerta para ingresar al recinto, de igual manera abrieron fuego con sustancias inflamables hacia el personal de seguridad quienes controlaban el espacio.

#AHORA ?? Al grito de ¡Asesina!, integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación irrumpieron en la boda de Elba Ester Gordillo ?? https://t.co/vSvUNuIF4h — La Silla Rota (@lasillarota) February 13, 2022

A pesar de haber sido repelidos con gas pimiento, tras varios intentos los manifestantes lograron abrir la puerta e ingresar al interior en donde ya estaban instaladas las sillas para los invitados. Ahí destrozaron los asientos y arreglos florales colocados para la ceremonia civil.

Los integrantes del magisterio estaban acompañados por gente de las organizaciones de comerciantes ambulantes FPR y UACOL, mismos que destrozaron todo a su paso. El grupo de al menos cien personas se había concentrado en su edificio sindical desde donde partieron en marcha hacia el Jardín Etnobotánico.

"No eres bien recibida en Oaxaca", le lanzaron mientras destruían el espacio.

esc