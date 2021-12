VIDEO: "Su pandilla la respalda", así pelean senadores por decretazo de AMLO

La sesión del pleno del Senado se elevó de tono cuando la senadora del PAN, Lily Téllez, tomó la palabra y afirmó que no respetaba la actuación de la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, lo que ocasionó que la morenista Antares Vázquez respondiera "Su pandilla la respalda".

La discusión inició a raíz de que las y los senadores de oposición cuestionaron la decisión de Olga Sánchez Cordero de no interponer una controversia constitucional ante el decreto de AMLO que establece que las obras de su gobierno serán consideradas de seguridad nacional.

La senadora panista Lily Téllez cuestionó que Sánchez Cordero haya decidido no presentar la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Yo antes respetaba la forma de actuar de la senadora presidente del Senado, antes la respetaba, ahora ya no la respeto como no la respetan millones de mexicanos. Grosería es apoyar el secretismo para hacerle al presidente de la República no una caja chica sino una caja grande para que pueda disponer a diestra y siniestra del dinero de los mexicanos", afirmó Lily Téllez.





La declaración de la senadora despertó la furia de los senadores de Morena que se unieron a rechazar con gritos las acusaciones de Téllez luego de que acusó que el presidente la había despedido de manera humillante y que por eso ahora es senadora.

Esto en referencia de la decisión del ejecutivo federal de que Sánchez Cordero dejara de ser la secretaria de Gobernación y pasara a la cámara alta.

"Usted no determine el interés legítimo para promover la controversia constitucional. Esto le corresponde a la Corte", afirmó Lily Téllez.

"Tanta sabiduría jurídica y tan poca dignidad", concluyó Téllez antes de retirarse de la tribuna.

La senadora Olga Sánchez Cordero agradeció las muestras de apoyo de sus compañeros y compañeras de Morena y afirmó que había tomado una decisión con base en la legislación vigente y argumentó que el decreto de López Obrador no invade los poderes del Congreso de la Unión.

Senadores de Morena le solicitaron al coordinador de la bancada panista, Julen Rementería, que garantizara el adecuado comportamiento de sus compañeros de bancada por lo que el panista respondió que la manera de garantizar que los ánimos no se enciendan en el Senado, es hacer valer la Constitución y que se presente la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente, Sánchez Cordero recordó que cuando el PAN fue gobierno y la oposición intentó presentar controversias constitucionales, los panistas argumentaron que el Senado no tenía ni siquiera interés simple en los hechos denunciados por los que la controversia no tenía lugar.

Sin embargo, la senadora tuvo que gritar en su micrófono debido a que la senadora Lily Téllez gritaba y argumentaba contra la presidenta de la Mesa Directiva.

En cuanto terminó su participación, Olga Sánchez Cordero declaró rápidamente el fin de la sesión y convocó a la siguiente reunión del pleno sin que Lily Téllez cejara en su intento de hacerse escuchar.

DESECHA SÁNCHEZ CORDERO PROMOVER CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL A DECRETO DE AMLO

Este miércoles 8 de diciembre, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la cámara alta no tiene interés legítimo para promover una controversia constitucional en contra del acuerdo que publicó Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 25 de noviembre, la Mesa Directiva del Senado de la República indicó que sometería a consulta jurídica la petición de 53 senadores de oposición para que se interponga controversia constitucional contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador que cataloga como temas de seguridad nacional los proyectos de infraestructura de su gobierno y así reservar información y licitar directamente aunque se carezca de dictámenes, permisos o licencias.

"El grupo de senadores que representamos, consideramos que el Acuerdo en cuestión vulnera el orden constitucional y atenta contra el principio de división de poderes, además de afectar el principio de legalidad que debe sustentar la actuación de toda autoridad", se lee en el documento de senadores de oposición y girado a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero.

"En tal virtud, desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado", afirmó la senadora y ex secretaria de Gobernación.

Legisladores y legisladoras del PAN y del PRI solicitaron que el Senado de la República presentara una controversia constitucional ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el decreto que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre.

Sánchez Cordero no negó que otras entidades puedan iniciar un procedimiento por controversia constitucional; sin embargo hasta el momento únicamente el INAI ha anunciado que interpondrá la controversia por considerar que el decreto viola el derecho al acceso a la información de la población.

"Otros organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional", explicó la senadora.

Según la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado, considerando que las controversias constitucionales tienen el objetivo de salvaguardar la Constitución, el federalismo y el principio de división de poderes, el Senado no puede emitir ninguna controversia pues no se ha invadido ninguna responsabilidad de la cámara alta.

De acuerdo con el decreto presidencial, las obras y proyectos prioritarios de su administración serán consideraras de interés público y seguridad nacional; además, se podrán emitir permisos provisionales para la ejecución de dichos proyectos.

Múltiples especialistas, investigadores y organizaciones de la sociedad civil denunciaron que esto puede violar disposiciones en relación con la protección del medio ambiente, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, además del acceso a la información.

Ante la cascada de críticas que el decreto recibió, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el decreto tenía la intención de evitar que las obras prioritarias de su gobierno pudieran detenerse a través de amparos.

De acuerdo con el ejecutivo federal la estrategia por parte de algunos sectores de la población que están en contra de las obras de la autodenominada Cuarta Trasformación sería la interposición de amparos para detener obras prioritarias.

MAYORÍA MORENISTA AVALÓ DECISIÓN

Por su parte, el senador morenista Ricardo Monreal afirmó que la mayoría legislativa que encabeza su partido avalará la decisión de Sánchez Cordero de no presentar una controversia constitucional.

El senador resaltó que la respuesta oficial de la Mesa Directiva fue redactada por la propia presidenta de la Mesa Directiva y que es coherente con las reglamentaciones sobre quién puede interponer una controversia