VIDEO: Senadora de Morena se queja del PAN; "me tocó un PRI más o menos bueno"

La senadora morenista Guadalupe Covarrubias fustigó en tribuna a los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) al reclamarles por no saber obedecer y por no poner atención, además de recordarles que así no les habla ni a sus alumnos.

"Si el PRI es de lo peor, el blanquiazul es peor... y se los digo aquí en su cara, porque me tocó un PRI más o menos bueno", recalcó luego de que Xóchitl Gálvez le recordara que todos ellos venían todos del PRI.

? #VIDEO | La morenista @mtra_lupita regaña a los senadores del #PAN. "Ustedes, la verdad, no saben obedecer", les dice, luego de dar un manotazo en el atril de la tribuna del @senadomexicano https://t.co/2iCJPzOcXZ pic.twitter.com/wTjGpCPhTA — La Silla Rota (@lasillarota) October 27, 2021

Criticó a senadores de oposición al destacar que no les hablaba así a mis alumnos, "no saben obedecer, no saben tener atención", les dijo

En tribunal, la morenista cuestionó quién trajo las devaluaciones y los fraudes, para ella misma responder "pues el PRI".

La discusión se dio en el debate antes de la aprobación general de la Ley de Ingresos.

El PAN y el PRI pedían a morenistas que no mintieran porque con la Ley Federal de Derechos se estaban creando nuevos impuestos