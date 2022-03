VIDEO: Refuerzan blindaje en edificios y monumentos históricos a 4 días del 8M

Ante el anuncio de protestas por el Día Internacional de la Mujer desde anoche comenzó la instalación de vallas para cercar el Palacio Nacional y blindarlo de posibles daños por las marchas del 8M que diversas agrupaciones tienen programadas para el martes.

A cuatro días del 8M este viernes, Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana amanecieron con estas estructuras de 3.5 metros que fueron instaladas por personal del gobierno capital y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Amanece con vallas metálicas de tres metros la Catedral Metropolitana; Palacio Nacional conserva, por ahora, las de Popotillo. pic.twitter.com/MGFGUIlR2J — Sara Pablo Nava (@sarapablo1) March 4, 2022

Estas vallas para evitar las pintas de las manifestantes también serán colocadas a lo largo de este fin de semana en otros recintos como el Banco de México, el Hemiciclo a Juárez, el Ángel de la Independencia, así como los edificios de los bancos en el corredor financiero de Paseo de la Reforma.

MORELIA TAMBIÉN SE BLINDA

Donde también fueron encontradas estas vallas es en el Palacio de Gobierno de Morelia, que este viernes amaneció fuertemente blindado con vallas, previo a las marchas feministas que se esperan para el martes 8 de marzo.

De acuerdo con autoridades del Estado se tienen contempladas tres protestas, ante ello decidieron instalar estas protecciones metálicas que tienen como objetivo que las manifestantes no puedan realizar pintas en las paredes del inmueble que se localiza frente a la Catedral de Morelia.

Ante las advertencias de manifestaciones para el #8M2022 y luego de que fue restaurada la fachada de Palacio de Gobierno en #Morelia, fueron colocadas estas vallas metálicas de altura considerable para resguardar el edificio público. pic.twitter.com/FYvL5rRk1i — José Antonio Zamudio (@Pepetonozam) March 4, 2022

Gaspar Hernández Razo, gerente del Centro Histórico, señaló que hubo diálogo con colectivos feministas para llegar a un acuerdo y evitar que las mujeres realicen destrozos y rayones en inmuebles de la Avenida Madero, donde circularán los contingentes.

Sin embargo, las convocantes a la marcha afirmaron que tal diálogo no ocurrió, por lo que no hay un compromiso de su parte de no usar las paredes como medio de protesta.

PROTESTAS

Desde 2019, las protestas de mujeres contra la violencia de género comenzaron a aumentar su impacto sobre todo en la Ciudad de México, con pintas en edificios públicos y monumentos históricos, como fue el caso del Ángel de la Independencia.

El año pasado, los colectivos feministas reclamaron la colocación de las vallas y las utilizaron para escribir un memorial con los nombres de víctimas de feminicidio y de violencia de género en el país. Además, realizaron una proyección sobre el Palacio Nacional con la leyenda "México Feminicida".













kach