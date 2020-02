VIDEO: periodista herido en ataque reclama justicia a AMLO

El periodista Paúl Velázquez, quien fue atacado a balazos en Los Mochis el pasado 19 de diciembre, exigió justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador en plena conferencia mañanera con la frase: "nos están matando, no lo olvide, nos están matando".

"No vengo a pedirle venganza, solo vengo a recordarle que usted nos ofreció justicia en este país", lanzó el comunicador que lleva un parche negro en el ojo derecho.

Velázquez explicó que fue sometido a operaciones y tratamientos que lo obligan a llevar equipo especial en su rostro.

El periodista narró cómo que recibió un tiro en la cabeza y lo dieron por muerto, sin embargo, reaccionó unos segundos después del ataque y pudo pedir ayuda. Todo esto se dio a causa de las denuncias que ha interpuesto hacia autoridades del municipio de Ahome.

"He denunciado al alcalde como el autor intelectual del ataque. Presidente, nos están matando, no lo olvide, nos están matando", recalcó.

AMLO RESPONDE

El presidente López Obrador aseguró que dará tratamiento especial a este caso y que lo remitirá a la Fiscalía General de la República (FGR).

"Vamos a seguir enfrentando los hechos criminales, es nuestra principal preocupación y ocupación, te lo comento con toda mi autenticidad y vamos a pacificar al país, es el gran desafío, el gran reto y se tiene que acabar la impunidad y en tu caso en particular que cuentes con nosotros para que se haga la investigación, que no haya influyentismo de ningún tipo", se comprometió.

Afirmó que en su gobierno ningún poder, grupo o persona estará por encima de la justicia.

"Que sepas así a ciencia cierta de que no hay ningún poder en México que esté por encima de la justicia, ningún poder, es nada más el que se investigue y se conozca a los autores materiales e intelectuales y haya castigo, sea quien sea", pidió.

"Nosotros llegamos aquí después de luchar muchos años por la justicia y no tenemos compromisos con grupos de intereses creados, ni con compañeros de partido, ni con amigos, ni con familiares, yo ya no me pertenezco, yo tengo una misión que cumplir, yo no le voy a fallar al pueblo, son temas que duelen mucho, yo quisiera que estas cosas no sucedieran en nuestro país, desgraciadamente no vivimos en una sociedad perfecta, tenemos que aspirar a eso", dijo.

"De manera especial le solicitaré al Fiscal General que atienda tu caso, respetuoso de su autonomía el Fiscal, pero le voy a pedir", aseguró al pedirle al vocero Jesús Ramírez que atienda el caso.

(Luis Ramos)