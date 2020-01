VIDEO: "No se va a rifar, ¿cómo se va a rifar? ", critica Jiménez Espriú opción de AMLO para avión presidencial

El secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, consideró inviable la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de rifar el avión presidencial.

¿Es factible?, se le preguntó al arribar a Oaxaca, donde acompañará en su gira al mandatario federal.

"No, no creo", contestó sin saber que el mandatario federl había propuesto en la conferencia mañanera rifar la aeronave.

"No, no se va a rifar, ¿cómo se va a rifar? Se va a subastar, una rifa es un boleto y usted se lo gana, eso no", señaló.

Tres decir esto, Jiménez Espriú se enteró que López Obrador dijo esta mañana en su conferencia que plantea vender 6 millones de "cachitos" en 500 pesos.

Entre las diferentes estrategias para vender el avión presidencial, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador considera la realización de una rifa organizada por la Lotería Nacional e, incluso, dio los siguientes detalles sobre su posible realización.

1.- Se pondrán a la venta un total de 6 millones de "cachitos" que tendrían un costo de 500 pesos cada uno, lo cual, de venderse todos los "boletos" daría una cifra de recaudación total de 3 mil millones de pesos.

2.- De dicho monto se obtendrían los 2 mil 500 millones de pesos del costo del avión y los 500 millones restantes serán para quien lo gane tenga para un servicio de operación de uno o dos años.

3.- El presidente solicitó ayuda a los empresarios para vender los "cachitos".

"También nos tendrían que ayudar a venderlos, empresarios que nos ayuden si quieren por ejemplo comprar para sus trabajadores y la gente que quiera".

4.- López Obrador puso una única condición: "Tendríamos que definir algunas reglas como condición porque aun cuando alguien se saque el avión sería muy lamentable que lo mal malbaratara y como nota le tendríamos que poner que si lo vende cuando menos sea a precio de avalúo".

5.- Por otra parte, "si lo va a rentar tiene que tener una empresa que se lo administre, ciertas cosas que tendrían que resolverse".

6.- Al preguntársele ¿de quién fue la idea?, el mandatario señaló: "no lo voy a decir, fue del gobierno, ya en general".

7.- El tabasqueño comentó que ha hablado de la venta del avión presidencial con empresarios como Carlos Slim, Antonio del Valle y Carlos Salazar, quienes también le dan ideas para poder colocarlo.