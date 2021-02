"Ayúdenme, me muero", "Aléjense, aléjense de la zona de peligro", así se mezclaban los gritos en la zona de la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde ya suman 67 muertos y 75 heridos.

Poco a poco , los videos del hecho comienzan a circular en redes. En las imágenes, policías se encuentran muy cerca del fuego y en la penumbra, tratan de evacuar a las personas. "Ayúdenme, me muero", dice una voz masculina. "Ya estamos llamando a las ambulancias", responde una voz fuera del cuadro.

De pronto, más voces claman por auxilio. "No se toquen la piel, no se toquen la piel porque se pegan", les advierten los policías. Al fondo, los gritos de los familiares, los llaman por su nombre. Marcan a sus teléfonos. "No entra la llamada", se escucha decir.

#VIDEO "No se toquen la piel y si puedes, camina": gritaban policías a heridos que pedían ayuda en #Tlahuelilpan. Más info. https://t.co/lqlBpU6ITs pic.twitter.com/C1fid5liiG — La Silla Rota (@lasillarota) January 19, 2019

Los policías siguen avanzando hacia el fuego, no puede detenerse a cargar a los heridos, deben desalojar. "Si tienes forma de caminar, síguete. Allá están los otros. Y no te toques la piel". Una mujer clama por una ambulancia, "Es el Richi", solloza.

El avance de los policías hacia el ducto se detiene cuando uno de ellos advierte "eso va a explotar, hay que alejarnos nosotros también. Hay que tener precaución".

Al fondo, las llamas alcanzaban varios metros de altura y se escuchaban los gritos de las personas que estaban quemándose.

"Retirénse, retirénse", era todo lo que podían decirles los policías.

La explosión ocurrió a las 19:10 horas del viernes. Los heridos son atendidos en hospitales de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo.