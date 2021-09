VIDEO: Maestro del IPN corre a estudiantes que no tienen buen internet

Un alumno y un maestro del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tuvieron un altercado durante la clase en línea, ya que el docente lo corrió por no contar con una buena conexión de internet.

La discusión entre el estudiante y el maestro del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) N° 1 "Gonzalo Vázquez Vela" se hizo viral en redes, en la grabación el alumno mostró su descontento por las amenazas de Juan Luis Medrano Wong quien imparte la clase Automatización Industrial, quien advirtió que los alumnos que no tuvieran buena señalan de internet serían sacados de la clase.





Aquí está el video que subí a TikTok y tiene evidencias de lo que estoy diciendo, junto con un poco más de detalles al respecto, tómense el tiempo de verlo y ayúdenme a hacerlo viral, gracias ?????? #viral #TikTok #fyp #foryou @facebook #hilo #noticias — Alan Parangueo (@_alanparangueo_) September 21, 2021





"Si tienen problemas con su Internet, van para afuera", dijo el docente.





Ante la advertencia del profesor, el alumno identificado como Alan Parangueo lo confronta, pues asegura es injusto escuchar este tipo de comentarios, pues no todos tienen la posibilidad de tener buen internet o buenos dispositivos móviles para conectarse.





"No creo que sea justo tener que soportar sus actitudes, en cuanto a la reunión porque no todos tenemos las mismas posibilidades de poder estar aquí. Ni siquiera me deja hablar. No tenemos por qué soportar que nos saque de la reunión porque unos no tienen una buena cámara o un buen dispositivo o buen Internet y usted lo que hace es sacarlos. Le estamos planteando nuestros problemas", indicó Parangueo al profesor.





En el video se puede escuchar que el docente del IPN, interrumpía el argumento de Alan; sin embargo, él continuó explicando las razones por las que calificaba como injustas sus amenazas, el intercambio de palabras entre maestro y estudiante siguió hasta que el primero optó por sacar de la reunión al alumno.





El video ha generado polémica en redes sociales y ha recolectado múltiples comentarios, unos en contra y otro a favor, ante esta situación, el CECyT número 1 no ha ofrecido una postura ni tampoco el IPN, por lo que se desconoce si habrá alguna sanción en contra del docente por sacar a los alumnos que no tienen una buena conexión a internet.









