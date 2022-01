VIDEO: Los "gallos" de AMLO para comprar Banamex, tras salida de Citi

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este jueves quiénes son sus "gallos" para quedarse con el banco Banamex, luego de que Citi anunciara que lo pondrá a la venta.

En un mensaje difundido en vivo en YouTube, en el que dio a conocer sus avances en la recuperación de nuevo contagio de covid-19, López Obrador comentó que espera que Banamex quede en manos de inversionistas mexicanos como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego o Carlos Hank González, quienes son propietarios de Inbursa, Banco Azteca y Banorte, respectivamente.

"Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo, él tiene ya Banco Azteca y creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo. Lo mismo podría pensarse de Carlos Slim, que tiene Inbursa; de Carlos Hank González, de Banorte, de otros", expuso el mandatario mexicano.

Por otra parte, dijo: "me mandó un recado José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, que ellos podrían también junto con otros inversionistas comprar el banco y debe de haber otros inversionistas. Esto no significa impedir que participen en la convocatoria, subasta, en la licitación, extranjeros, no estamos cerrados".

El jefe del Ejecutivo indicó que espera que Banamex vuelva a ser un banco 100% mexicano, tras la salida de Citigroup del mercado minorista.

López Obrador comentó que su gobierno no se opondrá a que instituciones extranjeras busquen comprar Banamex, pero sí dijo que prefiere que quede en manos nacionales, ya que se podrían reinvertir con mayor facilidad las ganancias obtenidas en México.

"Las ganancias de la banca, cuando los accionistas son extranjeros, no se reinvierten en nuestro país", dijo.

Además, descartó que por esta operación de Citi no se vayan a generar pagos de impuestos, como sucedió en la compra generada en 2001, pues ahora el régimen neoliberal ya no impera en el país.

LO QUE SE SABE DE LA VENTA DE BANAMEX

Citigroup, propietario de CitiBanamex, pondrá a la venta todo su negocio minorista en México, incluida la marca Banamex, su Afore, su casa de bolsa así como cartera de crédito, tarjetas, crédito a empresas, entre otros.

Hace solo cinco meses, la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a su salida dijo que México era un país "de oportunidades" por su estabilidad económica, política y social, además de representar el segundo mercado más importante para el grupo después de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, el director corporativo de desarrollo institucional, estudios económicos y comunicación de Citibanamex, Alberto Gomez Alcalá, explicó que la intención de su matriz de vender dicha parte de su negocio también incluye las sucursales, cajeros, pero no afectará a ninguno de sus clientes, quienes podrán seguir con sus operaciones cotidianas en tanto sean comprados por otra firma en México.

De acuerdo con Gómez Alcalá, no se afectará tampoco a los empleados y recalcó que obedece a una estrategia de Citi de enfocarse en el negocio mayorista, esto es, banca corporativa y de inversión.

Sin embargo, a través de un comunicado, Citi aclaró que seguirá operando su Negocio de Clientes Institucionales ( ICG ) con una licencia bancaria local.

La directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser explicó que una de las razones por las que se tomó la decisión es por la intención de enfocar su negocio de banca de consumo en la riqueza global, así como en pagos y préstamos y una presencia minorista específica en Estados Unidos.

Sin embargo, la mayor empresa de servicios financieros del mundo con sede en Nueva York, aseguró que seguirá operando su negocio bancario con licencia local en México, la segunda mayor economía de América Latina, a través de grupo de clientes institucionales globales.

(Luis Ramos)