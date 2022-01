VIDEO: López Gatell se ausenta de la mañanera; presenta estos síntomas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que debido a una enfermedad el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no se presentó a la conferencia mañanera de este lunes.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano detalló que se sintió mal pues presenta un catarro y tos como algunos de sus síntomas, pero dijo que por ahora desconocen si padece covid-19.

"Hugo no está ahora porque se siente un poco mal y queremos que descanse y que esté bien, lo deseamos porque es un servidor público de primer orden, que nos ha ayudado muchísimo, entonces, no es nada grave, es una gripa. (...) Ya después se va a saber lo que tiene, pero para que no haya especulaciones", dijo López Obrador.

El presidente señaló que la el funcionario ha tenido una buena labora en la pandemia y aseguró que volverá pronto cuando supere el cuadro respiratorio.

La Secretaría de Salud dio a conocer el lunes de 37 nuevas muertes por covid-19. México suma 299,581 decesos totales y 2,877 nuevos contagios para un total de 3 millones 993,464.

Sin embargo, en el último día de 2021 y el primero de 2022 se alcanzaron más de 10 mil contagios en el país.

(Luis Ramos)