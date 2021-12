VIDEO: Lomito tenía hambre y se comió los ahorros de su dueña

La grabación ha alcanzado más de 4 de millones de ''me gusta''. Foto captura de pantalla

Una usuaria de TikTok compartió la travesura que unos de sus perros le hizo al encontrar destrozados varios billetes de 500 pesos.

A través de la cuenta @_feery_, Fernanda Ramírez dueña del can compartió un video donde se observan varios billetes mordidos, la grabación ha alcanzado más de 4 de millones de "me gusta", donde se ven el papel moneda destrozado y a un perrito que mira a la cámara desconcertado.

En el video se puede ver adorable lomito de color negro al ritmo de un gracioso audio que decía "¡Mis ahorros, mi dinero!".

@_feery_ Responder a @gabrielabelmontrivera si fui ???? pero ya todo bajo control! #fyp #parati #humor #mascotas #perros #dinero #misahorrosmidinero #f ? sonido original - Fernanda Ramírez

La joven quien también compartió otra grabación de la travesura de su can con el célebre audio de la red social que dice "Y las voces de mi mente me dicen mátalo", sin embargo, aclaró que solo se trataba de humor y que no les haría daño a sus lomitos a pesar de la travesura que uno de ellos realizó con su dinero.

Tras la popularidad del video, Fernanda decidió mostrar otra grabación en esta ocasión utilizado el audio de Mike Wazowski para celebrar.

"No puede ser ¡salí en televisión!", se escucha en el video donde aparece el lindo lomito.

Tras la travesura del perrito, usuarios de TikTok han hecho una serie de recomendaciones a la joven sobre qué hacer con sus billetes rotos.

Algunos usuarios recomendaron recolectar los trozos de los billetes para después pegarlos uno a uno con cinta transparente para luego llevarlos al banco y cambiarlos.

De acuerdo con Banco de México (Banxico), el solo hecho de que un billete esté roto no afecta su valor, pero se recomienda repararlo con cinta adherible transparente, ya que de unirlo con otro tipo de cinta "se presume que fue con la intención de cubrir u ocultar algo que le quita valor y también podría tratarse de un billete presuntamente falso al que se le cubrió alguna característica que no se pudo imitar".

Además señala que si un billete roto tiene una parte faltante, debes asegurarte que este detalle no sea mayor a 6.16 cm, lo que equivale al tamaño de una moneda de diez, para que tu ejemplar sea considerado como un "billete deteriorado" y pueda conservan su valor.

















kach