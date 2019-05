VIDEO: Hijo de periodista asesinado lanza duro y conmovedor mensaje en la mañanera

REDACCIÓN 02/05/2019 11:53 a.m.

El periodista Carlos Domínguez, hijo de un informador homónimo asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pidió justicia al presidente en el "de su viejo" en un largo, duro y conmovedor discurso, ante el que Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su gobierno no protege a ningún presunto delincuente.

Esto dijo el hijo del periodista asesinado

Soy Carlos Domínguez, actualmente trabajo en CDMX exprés, soy hijo de Carlos Domínguez, periodista de Nuevo Laredo, asesinado el año pasado en la dura, difícil y crítica ciudad que forma parte de un estado asolado por la delincuencia organizada.

Hasta hoy las indagatorias que siguen varios organismos de procuración de justicia acerca del asesinato de mi padre, Carlos Domínguez, un periodista con más de 40 años de trayectoria, no satisfacen el dolor que sentimos su familia y el gremio periodístico.

Sí, ha habido esfuerzos en el desarrollo de las investigaciones, pero no se quita ese sabor amargo, ese sentir ríspido, a injusticia, que te impregna cada mañana al saber que existe allá afuera, en libertad en las calles, el autor intelectual, una mente perversa que ordenó poner el nombre de mi padre en una lista de sentenciado a muerte.

Se dicen muchas cosas del brutal asesinato de Carlos Domínguez, quien fue apuñalado en 24 ocasiones en frente de mis sobrinos, su cuñada, un bebé de 8 meses y (un niño) de 4 años, señor presidente, en el mismo centro de la ciudad y a la luz del día.

Pero es un hecho que fue asesinado cuando escribía y documentaba una red de desvíos de recursos millonarios a través de empresas fantasmas en los que involucraba directamente al anterior alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas.

¿Quisiera entender por qué el proceso de las investigaciones aún no alcanza a esta persona, que además se encuentra prófugo de la justicia porque tiene órdenes de aprehensión derivadas de otros delitos? ¿A caso es inmune a la justicia? ¿De qué impunidad goza este siniestro personaje?, pregunto.

¿Quisiera entender también señor presidente por qué razón, con todo respeto, su movimiento, que le costó tanto trabajo, hoy protege y da una candidatura a una de sus hermanas?

La cuestión es que no es para un cargo cualquiera, es para una diputación local plurinominal, sin tener trayectoria, fama propia o un trabajo que la respalde, dentro o fuera del partido.

¿A caso el plan a seguir es colarla en el Congreso para que Cantú Rosas tenga protección señor presidente?

Misteriosamente hace unos días uno de los imputados murió dentro del penal de Nuevo Laredo, supuestamente de un paro cardiaco, en circunstancia muy extrañas, muy grises, el hoy finado era una de las piezas clave para llegar al autor intelectual de este homicidio señor presidente.

El mismo día de esta extraña muerte después de 7 meses de silencio en redes sociales, Cantú Rosas se manifiesta en evidente retórica, he solicitado el resultado de la autopsia de esta persona y hasta hoy, 18 días después, no se me ha notificado nada por parte de la Fiscalía tamaulipeca.

Exijo respetuosamente como hijo justicia para mi padre, es todo lo que pido y es legítimo, lo necesito como periodista, justicia para todos ustedes también, libertad de expresión como pilar de esta democracia señor presidente, es por eso que estoy hoy aquí frente a usted porque estoy desesperado, tengo miedo, solicitar su intervención y que no quede impune la muerte de mi viejo, es todo lo que quiero, ayúdeme señor presidente a encontrar justicia para mi papá, por favor.

Responde el presidente

Tras reconocer que hay problemas de violencia contra los periodistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se debe proteger al gremio y acabar con la impunidad; y ofreció que "les puedo garantizar la libertad a ustedes".

Reconoció que existe un problema de violencia contra los periodistas que no se debe permitir; "se le debe dar protección a los periodistas y se debe terminar con la impunidad", aseguró, aunque destacó que el hecho se cometió durante el gobierno pasado.

Incluso, se le cuestionó que la persona señalada por el propio periodista asesinado por un desvío de recursos de mil millones de pesos y por lo tanto como probable autor intelectual del homicidio, tiene una hermana que hoy es candidata a diputada plurinominal por Morena para el Congreso de Tamaulipas.

Al respecto, el presidente López Obrador señaló que éstas son cuestiones electorales "en las que no nos vamos a meter", aunque insistió que no habrá impunidad, sea quien sea; si bien aclaró que desde su toma de posesión sostuvo que sólo se hará responsable de su hijo pequeño, Jesús Ernesto, por ser menor de edad.

El presidente aprovechó el momento para informar que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, recibirá este mismo jueves a Carlos Domínguez hijo, como parte del compromiso por garantizar la libertad de expresión. "¡Nosotros vamos a atender esto!", agregó.

