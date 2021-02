VIDEO: "Floyd", el rapero migrante que busca suerte en Televisa y no en EU

Yo voy y vengo, y trabajo en todos lados y no me puedo estar en una sola parte nada más. Ahora voy de nuevo. He ido para allá muchas veces. Llevo más de 25 años subiendo y bajando por todos lados. Ya me las sé todas pues y ahora voy para pasar al norte por Tijuana o por Coahuila. Ya veré por dónde, pero regresar a mi país, ni loco”.