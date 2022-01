VIDEO: Fachos, quienes critican a Pedro Salmerón: AMLO

La polémica sigue por el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá.

La canciller panameña, Erika Mouynes, señaló este martes en una conferencia de prensa que la cancillería de su país ya manifestó su posición a la cancillería mexicana respecto a la designación del historiador mexicano Pedro Salmerón como embajador mexicano en el país centroamericano, sin embargo, no reveló el sentido de la opinión del país centroamericano.

"La cancillería mexicana está al tanto de la posición de la cancillería panameña", señaló Mouynes a través de un video difundido en redes sociales.

De igual forma se le cuestionó si estaba en acuerdo o en desacuerdo respecto al tema de Pedro Salmerón a lo cual volvió a responder que las autoridades mexicanas ya se encuentran notificadas de su postura.

La canciller panameña, Erika Mouynes, dijo que se notificó por vía diplomática a la cancillería mexicana la posición oficial sobre la designación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá

"La cancillería mexicana está al tanto desde el momento en el que fuimos notificados de esta designación", señaló la ministra de Relaciones Exteriores.

Debido a lo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las autoridades panameñas y defendió una vez más el nombramiento de Salmerón.

"Es como el caso del historiador Pedro Salmerón, que manda una carta dice la canciller de Panamá a la cancillería de México y ya entonces van a haber tribunales como los de la Inquisición, nada más porque hay denuncias de sectores si no se actúa de conformidad con la ley", apuntó el mandatario mexicano.

Al hablar sobre los críticos de Salmerón, el presidente comentó: "estaba yo viendo eso en las redes, ¿quiénes?, pues los conservadores, algunos fachos".





-¿Qué le respondieron a Panamá? No adelantarnos, responde el presidente López Obrador.

-¿Qué pedía Panamá, lo rechazaron? No sé, no conozco la carta, no creo yo que por las denuncias que tienen que ver con el ITAM y que tienen que ver con la postura del conservadurismo, expuso.

-¿No le negaron el beneplácito? No se ha enviado la solicitud, es un proceso, me llamó la atención que estén respondiendo por adelantado, agregó.

-¿No será necesario reconsiderar? No, lo consideramos una persona capaz, uno de los mejores historiadores del país, recalcó.

LA POLÉMICA POR SALMERÓN





En semanas pasadas el doctor en historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pedro Salmerón Sanginés, fue designado como embajador de México en Panamá y de inmediato fue criticado por presuntas denuncias en su contra por el delito de acoso a mujeres.

Algunas de las acusaciones en su contra proceden de mujeres estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) quienes en el año de 2019, a través del movimiento "Mee Too", lo señalaron de no ser profesional y hostigar a las mujeres.

Además de estas denuncias y otras más por parte de estudiantes de la UNAM, el historiador ha sido señalado por no ser ético dentro de las aulas donde ha impartido clases.

Tras los señalamientos en su contra, Salmerón Sanguinés ha respondido en redes sociales señalando que al final de cada curso escolar ha sido evaluado como parte del procedimiento académico en donde jamás ha sido tachado de acosador.





