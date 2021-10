VIDEO: El consejo que le da AMLO al "Jefe Diego" para que no se enoje

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que buscará evitar hablar más de Diego Fernández de Cevallos, ya que en sus tuits –dijo- se muestra enojado.

"Ya no quiero decir más porque luego se enoja mucho conmigo, pero debe tener sentido del humor, ¿por qué no pones el último tuit de Diego? Para que vean cómo está enojado. Ojalá lo tome a bien y no se vaya a enojar más", comentó el mandatario mexicano en conferencia mañanera.

Sin embargo, López Obrador le dio un consejo a Fernández de Cevallos: mantener el sentido del humor.

#EnLaMañanera | "Ya no quiero decir más porque luego se enoja mucho conmigo", esta mañana, el presidente @lopezobrador_ habló sobre "El jefe Diego" señaló que "ojalá lo tome bien y no se vaya a enojar más". #ep https://t.co/fIoPDtdIXC pic.twitter.com/FXXM9zJvqU — La Silla Rota (@lasillarota) October 18, 2021

El tuit del "Jefe Diego" señala que los resentidos son aquellos que pueden decir que los mexicanos fueron conquistados.

"Solo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos "fuimos conquistados", porque sin los espermas europeos de hace 500 años, no habrían nacido. TARTUFO, además, desciende de un abuelo ESPAÑOL", escribió en sus redes.

Solo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos "fuimos conquistados", porque sin los espermas europeos de hace 500 años, no habrían nacido. TARTUFO, además, desciende de un abuelo ESPAÑOL. — Diego Fernández de Cevallos (@DiegoFC) October 14, 2021

NO INTERVINE EN LIBERACIÓN DE PADRÉS

El presidente López Obrador rechazó haber intervenido en la liberación del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.

Remarcó que nunca establecerá redes de complicidad y señaló a Fernández de Cevallos de ser el abogado que ayudó a sacar a Padrés de la cárcel.

Padrés estuvo en la cárcel desde el 16 de noviembre de 2016 en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México por lavado de dinero y defraudación fiscal, pero en febrero de 2019, un juez federal decretó un acuerdo de libertad condicional por el cual el exgobernador abandonó prisión.

(Luis Ramos)