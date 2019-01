VIDEO: El conflicto de Muñoz Ledo con una senadora que hablaba con su bebé en brazos

REDACCIÓN 16/01/2019 07:50 a.m.

El tema del desabasto de combustible llegó a la Cámara de Diputados, donde los legisladores han externado su opinión sobre el plan que implementó el gobierno federal para frenar el huachicoleo.

Durante una reunión ayer en Sana Lázaro, la senadora del PAN, Martha Cecilia Márquez subió al estrado con su bebé en brazos para dar su posicionamiento por el desabasto de combustible en el país.

La legisladora excedió su tiempo de participación, el presidente de la Comisión Permanente, Porfirio Muñoz Ledo le pidió que bajar del estrado.

"Perdón, hay un mínimo de tolerancia materno infantil. Ya lo ha agotado, compañera", dijo Muñoz Ledo.

"No, no me falte al respeto también usted, presidente", contestó Márquez Alvarado.

Ante esta situación los senadores del PAN en cuenta de Twitter exigieron una disculpa pública de Porfirio Muñoz Ledo para la senador Márquez.

"No podemos permitir que la mesa directiva de la Comisión Permanente se utilice para burlarse y hacer declaraciones misóginas".

