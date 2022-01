VIDEO: "¿Dónde está la justicia, ministro?", le espetan a Zaldívar en la Ibero

Los hijos de Alejandra Cuevas se manifestaron ante el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerar que falta el acceso a la justicia por el encarcelamiento de su madre, durante el Ciclo Académico Primavera 2022, organizada por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.

"¿Si fuera tu mamá qué harías", le cuestiona Ana Paula Castillo Cuevas al ministro Zaldívar.

En el video, se ve que un hombre, Alonso Castillo Cuevas, se pone de pie y grita:

Justicia, libertad para Alejandra, por favor, nos tenemos que hincar para que liberen a una mujer inocente, señor ministro, hable por favor

"Se lo suplico. Esto no puede seguir soy mamá de re hijos y estoy aterrada de vivir en México porque no existe nada, no existen los ministerios públicos, mi mamá no hizo nada, te lo suplico, clemencia", exige Ana Paula al ministro en la sala de la UIA, mientras graba su otro hermano, Gonzalo.

? #VIDEO | Hijos de Alejandra Cuevas se manifestaron ante el ministro presidente de la @SCJN Arturo Zaldívar en la Universidad Iberoamericana. #ep https://t.co/FwiANclGLC pic.twitter.com/CCPlyYa6HW — La Silla Rota (@lasillarota) January 11, 2022

EL CONFLICTO

El 7 de diciembre pasado, Alonso Castillo, acompañado de sus hermanos Ana Paula y Gonzalo, acudió a la Cámara de Diputados para presentar una solicitud de juicio político contra el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Ellos son hijastros de Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal e hijos de Alejandra Cuevas.

"Presentamos una denuncia contra Alejandro Gertz Manero en su carácter de Fiscal General de la República solicitando que se inicie un juicio político en su contra por las infracciones graves y sistemáticas a los Derechos Humanos relacionados con actos y omisiones que realizó como servidor público", afirmó Castillo ese día.

La familia aseguró que en el expediente que entregó anexaron pruebas tales como audios y documentos para probar su dicho.

Se refirió al encarcelamiento de su madre Alejandra Guadalupe Cuevas Morán mismo que calificaron de ilegal y de un asunto de interés nacional; agregó que también hay una orden de aprehensión contra su abuela de más de 90 años.

El caso que se ventiló en la prensa en los últimos meses y ahora llega con una petición legal a San Lázaro. Castillo aseguró que el Fiscal actuó contra la imparcialidad que le confiere el cargo que ostenta.

"Cuando el fiscal te persigue la ley se extingue", señaló. "Esta no es una cuestión partidista... Ayer el Fiscal vino aquí y hablaron de paz y diálogo, cómo lo hicieron con un hombre que tiene una mujer inocente en la cárcel y que pide declaraciones de delitos fabricados", dijo en diciembre Alonso Castillo.

"Él tiene miedo que mi abuela de 95 años pueda tener información que constate que su hermano Federico Gertz Manero era prestanombres y que la fortuna incalculable del fiscal salga a relucir", concluyó.

¿QUÉ DIJO ZALDÍVAR EN SU PONENCIA?

"Cuando yo llego a la presidencia de la Corte empezamos una auto reforma a partir de un análisis autocrítico; logramos un consenso con el Poder Ejecutivo y el Legislativo para lanzar una reforma con y para el Poder Judicial de la Federación", indicó Zaldívar en su ponencia en al UIA titulada "La gran reforma judicial del 2021".

Esta reforma, indicó en su ponencia, vino a consolidar un nuevo marco constitucional que fortalece a la SCJN como Tribunal Constitucional y genera un esquema en el cual podemos blindar al Poder Judicial de muchos vicios que tenía y permitir que este PJF preste un mejor servicio a la gente.

La #ReformaJudicial consolida un nuevo marco constitucional que fortalece a la Corte como Tribunal Constitucional y que genera un esquema para blindar al #PJF de muchos vicios que tenía y así, permitir que se preste un mejor servicio a la gente: Min. Pdte. @ArturoZaldivarL pic.twitter.com/FYiDkdcCZK — Suprema Corte (@SCJN) January 11, 2022

MJP