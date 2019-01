VIDEO: ¿Dónde duerme el presidente López Obrador?

REDACCIÓN 23/01/2019 09:19 a.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que duerme en un departamento que fue construido en Palacio Nacional desde el sexenio de Felipe Calderón.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador destacó que planea mudarse de ahí hasta que su hijo menor, Jesús, termine la primaria.

Sin embargo, el mandatario mexicano señaló que esta decisión no depende de él, pues debe ser un acuerdo familiar.





Así lo dijo:





- ¿Ya durmió aquí en Palacio Nacional y cuándo va a ser su mudanza?

- "Sí me he quedado a dormir aquí y de una vez lo expreso, se construyó aquí un departamento desde el tiempo del gobierno de Felipe Calderón, y se mantuvo ese departamento con el presidente (Enrique) Peña, entonces existe ese departamento y me he quedado a dormir en estos días y es posible que me traslade... pero esto no es una decisión personal, tiene que ser un acuerdo familiar y en eso andamos".





- ¿Cómo para cuándo?

- "Cuando termine Jesús la primaria, cuando termine el ciclo escolar".









