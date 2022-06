VIDEO: Del "no vengan con que la ley es la ley" al "no, ni qué debido proceso" de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido diversos choques con abogados y autoridades del Poder Judicial, a quienes ha lanzado frases polémicas por lanzarse en contra de la ley y el debido proceso.

De "y que no me vengan a mí de que la ley es la ley" a "no qué debido proceso ni que nada en estos casos", son los dos casos recientes de AMLO contra el proceso judicial en México.

El primer caso ocurrió el 6 de abril de 2022, cuando el presidente estaba enfrascado en la defensa de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y confrontó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"¿Puede más el poder de las empresas? Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley", lanzó al pedir a la Corte al fondo de la problemática energética.

"No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales", dijo en ese momento contra el máximo tribunal del país.

Este miércoles 29 de junio, el presidente López Obrador comentó en la mañanera que "¡no qué debido proceso ni que nada en estos casos!", al revelar que abogados de Presidencia se oponían a publicar el expediente sin testar del caso del general Salvador Cienfuegos.

Agregó que también se opuso a que se publicara el documento testado para omitir datos de la investigación por narcotráfico contra Cienfuegos, porque sus adversarios hubieran dicho que trataba de defender al general del Ejército.

? "Completo y sin testar nada. Si montaron el caso, si no hay fundamento, de todas maneras hay que investigar", advierte #AMLO en relación al caso Cienfuegos https://t.co/Lw59afqxyf pic.twitter.com/R8nwtrtkYE — La Silla Rota (@lasillarota) June 29, 2022

López Obrador agregó que en aquel momento EU capturó al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, porque eran vísperas de elecciones presidenciales.

"Tengo mis hipótesis, una porque venía la elección de Estados Unidos y, a lo mejor buscaban la confrontación, porque han de haber dicho ´se va a enojar mucho el presidente de México´ y sí me enojé, nada más que me aguanté, iba a haber ruptura e iba a convenir a un candidato", comentó

Su segunda hipótesis es una venganza contra el Ejército mexicano, sin embargo, esta la desechó al ver el expediente y "no había nada" de fundamentos, indicó.

(Luis Ramos)