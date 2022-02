VIDEO: "Dejar en pausa es una pausa", la frase de Sánchez Cordero sobre España

"Pausar no es frenarla, es dejar en pausa y dejar en pausa, es una pausa. Pausa es un periodo de tiempo en el que no se resuelve la situación, sino que después de un periodo de tiempo se continúa. Pausa es para mí no es cortar una relación, al contrario, es una pausa. Pausa es pausa, como la música, en la danza, hay pausa", declaró la senadora.