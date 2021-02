Video de tráileres que robaron medicamentos: noticiarios de la noche

A 10 días de registrarse el robo de alrededor de 40 mil piezas de medicamentos oncológicos para niños con cáncer, cámaras de seguridad del gobierno de la Ciudad de México han captado la ruta de al menos dos de tráileres involucrados en el delito suscitado en un almacén ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

En su noticiario nocturno para Milenio Televisión, la periodista Azucena Uresti presentó una serie de videos que muestran el trayecto de los camiones de carga donde se habrían trasladado los medicamentos robados, como refirió en la conferencia matutina de este miércoles 14, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Era un tráiler, se tienen testigos y la investigación la está llevando a cabo el gobierno de la Ciudad de México, yo creo que pronto vamos a tener los resultados", expresó AMLO desde Palacio Nacional.

04:06 am, 4 de octubre 2020: se capta el paso de dos tráileres sobre Francisco del Paso y Troncoso, calles de la alcaldía Iztapalapa, a la altura del metro Apatlaco. La cabina de uno de los vehículos era oscura y del otro roja

04:07: los camiones giran sobre Crisoforo Salido.

04:21: Son captados sobre Calle Campesino esquina con Arroz, de la colonia Santa Isabel Industrial

05:07: son vistos sobre Camino antiguo a Culhuacán en la colonia Estrella del Sur, donde fueron robadas las piezas de medicamentos para niños con cáncer.

05:37: ingresa a la bodega de Novag el trailer de cabina oscura, luego de que lo hiciera el de toldo rojo. En el video se observa a un hombre dar indicaciones al chofer y al menos a otras dos personas sobre las calles.

La carpeta de la fiscalía de la Ciudad de México señala que al lugar arribaron cinco vehículos, de los que tres eran tractocamiones y el atraco se cometió por entre 10 y 15 asaltantes, quienes habrían saltado la reja, amagado al guardia y sometido al resto de los trabajadores.

Posteriormente ingresaron los camiones de carga y se llevaron las cámaras de vigilancia del almacén.

La alcaldía Álvaro Obregón y el municipio de Ecatepec, Estado de México, serían los lugares hacia donde escaparon los ladrones.

“En esa bodega había muchos medicamentos de distinto tipo”, señaló Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa. “Se robaron específicamente los medicamentos oncológicos”, agregó la jefa de Gobierno.

PADRES DENUNCIAN PRESUNTO AUTORROBO

Padres de niños con cáncer, por su parte, presentaron una denuncia por presunto autorrobo contra la empresa Novag Infancia y por los delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Cofepris, José Alonso Novelo, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, por el hurto de 37 mil 956 piezas de medicamentos oncológicos.

La abogada de los padres, Andrea Rocha, presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República, como lo había anunciado este martes 13.

CAE EL SUCESOR DE “EL MARRO”

Adán González Ochoa, conocido como “El Azul” o “Gordo Paz”, fue detenido este miércoles por la Fiscalía del Estado de Guanajuato, quien sería el sucesor de “El Marro”, apodo que recibe José Antonio Yépez Ortiz, señalado como el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, reportó Denise Maerker en el noticiario estelar de Televisa.

La caída de “El Azul” en Celaya, se da luego de 74 días de la detención de Yépez Ortiz, del pasado 2 de agosto.

En días pasados, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en esa misma zona en las inmediaciones del municipio guanajuatense, por lo que el grupo delictivo rival habría intentado hacerse de esa plaza.

El 16 de agosto, “El Azul” habría mandado un mensaje al CJNG en el que daba a conocer que “la guerra (por el territorio) sigue en pie”, luego de ganar la disputa interna desatada en el cartel tras la detención de “El Marro”.

Las autoridades ubican a “El Gordo Paz” como un operador financiero y jefe de plaza de la organización de Santa Rosa de Lima, detalla David Saucedo, consultor de seguridad.

EXTORSIONAN EN LA CUERNAVACA-ACAPULCO

"Son 50 amigo", dice una mujer encapuchada a un automovilista que buscaba cruzar la caseta Alpuyeca de la autopista que conecta a Cuernavaca, Morelos con Acapulco, Guerrero.

Al ser cuestionada sobre el movimiento que defiende para realizar la toma de la caseta, advierte a otros integrantes que el acompañantes del automovilista se encuentra grabando con un dispositivo móvil y otra mujer se acerca al vehículo, así lo mostró en el noticiario de Imagen Televisión, Ciro Gómez Leyva,

"Ciudadano, o sea, base de grupo solidario", dice la mujer, y asegura que provienen de Chilpancingo, Guerrero. Posteriormente refiere que la caseta lleva dos semanas tomada.

Se le insiste al automovilista con el monto. "¿Y si no te los doy entonces no me vas a dejar pasar?", inquiere. "Algo así", le responden antes de depositar en la mano de una de las mujeres un billete de 50 pesos en una cubeta.

