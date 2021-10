El expresidente Enrique Peña Nieto fue captado en Roma, Italia, junto con su novia Tania Ruiz, antes de abordar un taxi afuera de un lujoso hotel.

El video fue revelado por una usuaria de Twitter, quien, al verlo, comenzó a grabarlo con su celular y a gritarle.

El expresidente intentó esconderse detrás de la puerta del Hotel, donde aparentemente se hospedaba junto con Tania; sin embargo, tuvo que salir en el momento en que abordó el taxi.

"Él estaba parado esperando su taxi cuando lo reconocí y ya no sabia cómo esconderse... solo asomaba la cabeza a mirarme que yo le decía a toda la gente que él era el expresidente de México y que es un ratero", escribió la usuaria en redes.

En otro video, se observa a la pareja subiendo al taxi, mientras le gritaban "ratero".

#VIDEO: Captan a Peña Nieto ahora en Roma y le gritan ratero

?? @karenytv3 https://t.co/89sYK5WLko pic.twitter.com/Y1V7demWMn — La Silla Rota (@lasillarota) October 25, 2021

"Qué bueno que ni en Roma anda tan cómodo y que hay mexicanos exponiéndolo. Aunque bien que se queda en hotel de $2mil la noche", escribió la usuaria.

En ese mismo video se observa a la pareja irse en el auto y, aunque en un momento se ve a Peña Nieto intentando saludar, la modelo lo cubre y suben los vidrios del taxi para después irse.

En la grabación se escucha a la gente que grita:

"El ratero ya se va. Para ser presidente qué poco. En un taxi, imagínate, pero cada quién tiene lo que se merece y van a ir a la cárcel. Va a pagar todo".

Este sábado la modelo celebró su cumpleaños número 34, razón por el cual también escribió un mensaje en sus redes sociales.

"Gracias Dios por un año más de vida que me permites seguir llenándome de sabiduría. Tantos planes y tu siempre dirigiendo mi vida. Soy una persona bendecida por tenerte en mi vida. He sido hermana, amiga, hija, pareja, mamá y si he tenido frustraciones en mi vida y esa voz interna que siempre me dice tu puedes, tienes que , todo está bien . Las cosas siempre tienen que pasar de manera neutral , sin planearlas porque Dios siempre sorprende. He puesto mi energía en miles de situaciones y circunstancias que solo me han hecho crecer".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tania Ruiz Eichelmann ???????? (@taniaruize)

FGR va por Peña Nieto por caso Odebrech

Por el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar al expresidente Enrique Peña Nieto por el delito de delincuencia organizada, según publicó el diario Milenio el pasado 18 de octubre.

Ante los nulos resultados al acusarlo de delitos como lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, la FGR ahora aumentó este cargo que implica cárcel forzosa y una pena que alcanza hasta los 60 años de prisión a Peña Nieto, así como a otros 16 personajes entre los que se encentran el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.

Estos cargos se sostienen por acusaciones el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien funge como testigo protegido del Ministerio Público.





bl