VIDEO: Activista Frida Guerrera confronta a AMLO por feminicidios

La activista Frida Guerrera exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, en plena conferencia mañanera, un mensaje claro y las acciones concretas que implementa su gobierno para frenar los feminicidios en México.

La periodista señaló que con la propuesta del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de eliminar el delito de feminicidio, se interpretó que se busca dejar de visibilizar el feminicidio. "El feminicidio existe y no lo podemos negar", lanzó.

"Allá afuera están gritando mujeres, ¿por qué?, porque llevamos más de 250 feminicidios en lo que va de 2020", apuntó.

La activista llamó a crear una fiscalía especializada para el feminicidio como la hay para delitos como el secuestro, al tiempo que le reiteró que deje clara la propuesta hacia las mujeres, "si de verdad van a hacer algo o sólo habrá simulación".





AMLO RESPONDE





El presidente López Obrador dijo que todos los días busca garantizar la paz y la tranquilidad del país y que no es como en los gobiernos anteriores, pues él -dijo- no evade su responsabilidad. "No es la política del avestruz", remarcó.

Narró que cuando se dio la propuesta de eliminar el feminicidio, ese mismo día opinó que se tenía que parar y se frenó la reforma. Debido a lo anterior, comentó que tiene la conciencia tranquila y aseguró que las mujeres tienen el derecho a manifestarse.

No soy un presidente insensible, simulador, y seguiremos haciendo todo, espero se reduzca la violencia y paren las agresiones contra mujeres, agregó.

#Amlo habla sobre el movimiento feminista en la mañanera, asegura que en el gobierno se trabaja todos los días para terminar con los feminicidios "Celebramos que las mujeres defiendan su derecho a la seguridad,"Me pronuncio en contra del feminicidio, estoy en contra del machismo" pic.twitter.com/m580i3xjhS — La Silla Rota (@lasillarota) February 14, 2020





FRIDA PIDE UN DÍA PARA HABLAR DE FEMINICIDIO





La activista Frida Guerrera pidió dedicar un día para hablar de feminicidio, pues es una emergencia nacional, para que así se puedan señalar las acciones concretas que se están haciendo contra este delito.

Criticó la celebración del 8 de marzo de 2019, el primer acto del gobierno de AMLO en un Día Internacional de la Mujer, pues fue lo mismo de gobiernos anteriores: el presidente reunido con un grupo de mujeres en un patio de Palacio Nacional.

Llamó al mandatario a combatir también la corrupción que se da en los delitos de feminicidio y desaparición, pues -indicó- fiscales y policías venden órdenes de aprehensión a los perpetradores.

Insistió al presidente que dé un mensaje claro sobre el feminicidio.





AMLO RESPONDE





"Te repito, todos los días atiendo el problema y no estoy preocupado, estoy preocupado", respondió el presidente López Obrador

Y no sólo es administrar el problema, en este caso, el sufrimiento de las mujeres, mencionó.





ASÍ CONTINUÓ EL CHOQUE





Frida Guerrera comentó que no es guerra de hombres contra mujeres y se deben entender que el tema del feminicidio es especial, es lo que están esperando allá afuera que diga usted.





AMLO cuestionó: ¿Y no basta con lo que estoy diciendo?





Frida Guerrera insiste: pero me está hablando otra vez de hombres, mujeres...





AMLO lanza decálogo del mensaje para el delito de feminicidio:





1.- Estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

2.- Se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos.

3.- Es una cobardía agredir a la mujer.

4.- Es un anacronismo, una brutalidad, el machismo.

5.- Se tiene que respetar a las mujeres.

6.- No agresiones a mujeres.

7.- No a crímenes de odio contra mujeres.

8.- Castigo a los responsables de violencias contra mujeres.

9.- El gobierno que representó se va a ocupar de garantizar siempre la seguridad de las mujeres

10.- Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México.

#Mañanera AMLO manda mensaje para el feminicidio. pic.twitter.com/rlFjPtaYmm — La Silla Rota (@lasillarota) February 14, 2020





Ante más cuestionamientos que surgieron sobre el feminicidio, otra persona se levantó para hacer una pregunta para cambiar de tema.

"Cambiando de tema un poquito presidente, Carlos Domínguez, de Nación 14, es que creo que ya habló usted suficiente del tema, así que vamos a cambiar, por favor", dijo el personaje ante el descontento expresado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

#Mañanera "Cambiando de tema un poquito, es que creo que usted ya habló suficiente del tema (feminicidios), entonces vamos a cambiarle", Carlos Domínguez al Presidente, mientras mujeres se manifestaban afuera de Palacio Nacional. https://t.co/c2zsS7JRIX pic.twitter.com/3gDlso8kwl — La Silla Rota (@lasillarota) February 14, 2020

Aquí el video completo del choque entre Frida Guerrera y AMLO:





(Luis Ramos)