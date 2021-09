VIDEO: "Acción Nazi-onal", señala Jesusa Rodríguez al PAN tras reunión con Vox

Yo no firmé la Carta Madrid. No comparto la ideología de @vox_es, que representa la ultra derecha española. Lo anterior puede comprobarse comparando la foto de un documento firmado por mi, con la foto del documento compartida ayer en el Senado, en la que no aparece mi firma. https://t.co/A70njSAsJC pic.twitter.com/cPfDgodF6u