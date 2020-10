¿Videgaray dejó Boston y se mudó a Israel? Esto se dice

Señalado como uno de los principales acusados en el caso Odebrech -investigación que sigue en proceso por parte de la Fiscalía General de la República-, Luis Videgaray ha creado especulaciones sobre su paradero y sobre el futuro que le depara.

Aunque será hasta el 2021 cuando venza el plazo que pidió la FGR al juez para investigar las acusaciones hechas por el exdirector Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, se dice que, el exsecretario de Hacienda dejó su trabajo actual en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts, por sus siglas en inglés) como director del Proyecto Mundial sobre Políticas de Inteligencia Artificial para buscar refugio y residencia en Israel.

En su columna de este sábado en El Universal, el periodista Salvador García Soto dijo que fuentes cercadas al exsecretario de Hacienda confirmaron estos hechos. Y señala que Videgaray estaría buscando la protección ante una eventual orden de aprehensión por parte de la FGR, escogiendo como destino Israel, mismo país a donde huyó el ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón.

(Cuartoscuro)

El hecho de que "Luis Videgaray haya decidido dejar su exilio dorado en el MIT y su vida resuelta en la tranquila y apacible Cambridge para mudar su residencia al siempre complicado Medio Oriente, en el Estado israelí donde tendrá la protección del complejo tratado de extradición que le garantiza protección de ese gobierno ante una posible petición de extradición por una orden de aprehensión en México, es la confirmación de que el caso Lozoya nunca se detuvo y se sigue integrando el expediente con pruebas y sustento", escribió el periodista.

Videgara, "no hace maletas"

Sin embargo, hay otras fuentes que aseguran que Luis Videgaray continúa viviendo en Boston y que sigue trabajando en el MIT.

La periodista Lourdes Mendoza asegura que el exsecretario de Hacienda y Canciller en el sexenio de Peña Nieto, no tiene planes de mudarse, y compartió una carta publicada hace unas semanas en The Tech donde el Instituto respalda el trabajo del exfuncionario mexicano.

#PorSiOcupan @LVidegaray sigue en Boston en #MIT sin planes de mudarse . Después de esta carta , para qué irse ? https://t.co/NdTkv5GAk0 — Lourdes mendoza (@lumendoz) October 10, 2020

"El Sr. Videgaray ha sido un colaborador valioso tanto en Sloan como en el Schwarzman College of Computing, donde es parte de los esfuerzos del MIT para crear una colaboración global en la política de IA. Su comprensión de la formulación de políticas y las relaciones gubernamentales es un activo para nuestro trabajo, al igual que su compromiso con los estudiantes y otros miembros de la comunidad", dice la carta.

Esta misma confirma que, por lo menos hasta el 17 de septiembre, "El Sr. Videgaray sigue siendo un miembro bienvenido de la comunidad del MIT".

La misiva está firmada por tres profesores del MIT, quienes señalan que, no se han presentado cargos en contra de Luis Videgaray.

El periodista Arturo Cano, en su cuenta de Twitter, también confirmó que Luis Videgaray "no hace maletas", pues dijo que, a través de María Fernanda Casanueva, quien fuera su oficial mayor en Hacienda y SRE, el ex vicepresidente asegura: "Sigo en Boston, trabajando en MIT, y no tengo plan alguno para mudarme a otro lado. Saludos, y buen fin de semana".