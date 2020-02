Víctor Flores, el líder sindical que “pagó” una faena en la Plaza de Toros

Víctor Flores Morales, secretario general del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) desde 1995 fue captado este domingo 9 de febrero mientras arrojaba un presunto fajo de billetes hacia la explanada de la Plaza de Toros México, luego de que el torero José Mauricio ofreciera la faena del cuarto animal de la tarde, el que fue su quinta oreja de la Temporada Grande.

"Por fin me salió un toro que me permitió disfrutar de lo que me gusta hacer. Disfruté mucho las embestidas y los olés del público", dijo Mauricio, de acuerdo con información de Grupo Reforma.

Pero ¿quién es Víctor Flores Morales?

Nacido un 6 de marzo de 1939 en el puerto de Veracruz, entre 1970 y 1974 Flores Morales se desempeñó como llamador de tripulación y guardacrucero de trenes. Para el último de esos años consiguió un puesto en la sección 28 de Veracruz; en 1975 se convirtió en secretario de ajustes y de 1977 a 1980 fue auxiliar del secretario general.

Te puede interesar Demandan a líder ferrocarrilero por acciones contra jubilados

No obstante, su carrera sindical se despegó cuando Jorge Peralta resultó electo como secretario general del STFRM, en 1986, tras recuperar su libertad al haber sido señalado por la muerte de un ferrocarrilero en un hotel de Veracruz.

En 1995, tras el asesinato de Praxedis Fraustro Esquivel, nacido en Nuevo León y apoyado por el entonces Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, Flores Morales alcanzó la secretaría general del sindicato de ferrocarrileros, puesto en el que se ha reelegido cuatro veces, la última en agosto de 2018 para el periodo que concluye en 2024, 29 años después de su primer nombramiento.

Víctor Flores Morales acumulaba 14 mil demandas hasta 2013 en relación con la gestión del sindicato, según una fuente de Averiguaciones Previas de la extinta PGR y el portal Sin Embargo. Entre las que figuran el saqueo del fideicomiso para la jubilación en el proceso de privatización de FNM entre 1995 y 1996; el fraude a pensionados de Empalme, Sonora en 2006; un desfalco de fondos de la Sociedad Mutualista Previsión Obrera en 2003; y la venta ficticia de casas del Infonavit en Azcapotzalco y Tlalnepantla en 2001.

(Flores Morales a su llegada a la comida anual de los 300 Líderes más Influyentes de México, 2013. Cuartoscuro)

En noviembre del año pasado se destrabó una que los ferrocarrileros jubilados pusieron en contra de Flores en el año de 2011. El juez titular del Juzgado Decimoprimero de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México ordenó dejar sin efecto el no ejercicio de la acción penal contra el líder sindical y dictar una nueva resolución.

Delitos como fraude, delincuencia organizada, extorsión y enriquecimiento ilícito, también se asientan en una denuncia -que apunta un desvío de más de mil 500 millones de pesos- presentada el pasado día 16 de octubre por 66 sindicalizados provenientes de organizaciones como la Unión de Trabajadores Ferrocarrileros Independientes (con sede en el Istmo de Tehuantepec) o la Fraternidad de Ferrocarrileros Jubilados Mexicanos A C.

Te puede interesar Líder sindical de empleados de gobierno, detenido durante manifestación

Según se informó, desde septiembre del 2000, Flores Morales recibía cuotas sindicales de 35 mil jubilados a través del Fideicomiso Ferronales jub 5012-6. En estos 19 años, la cuenta habría ascendido a 430 mdp.

Cantidad a la que se suman los 323 millones 400 mil pesos correspondientes a pensiones que no se han entregado a los retirados; y los 494 millones 770 mil del seguro de vida de los jubilados a quienes, aseguran los trabajadores, no se les ha entregado la constancia con la que podrán hacer uso de la póliza.

Además, "desapareció los bonos (de productividad) del convenio de 2014 a cambio de nada. Éstos eran cuantificables, de 4 mil 800 pesos, 3 mil pesos y 5 mil 200 pesos de acuerdo con salarios y ramas de cada trabajador", apunta Benito Bueno Rentería, secretario general de la sección 31, en Chihuahua.

Otra denuncia señala la usurpación de Víctor Flores en la dirigencia del STFRM, por lo que a finales de la administración de Enrique Peña Nieto, se solicitó invalidar la toma de nota que lo reafirmaba como líder sindical, lo cual no pasó.

En adición, ha sido electo tres veces como diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional en las legislaturas 1997-2000; 2003-2006 y 2009-2012.



(diego joaquín)