Viajan en el mismo avión Meade y Zepeda, pero no en la misma clase

Este martes, en que los tres presidenciables asistirán al mismo evento en Guadalajara, Jalisco, fueron captados en el mismo vuelo el candidato del PRI, José Antonio Meade, y el presidente del PAN, Damián Zepeda.

Sin embargo, el equipo de Meade dio a conocer que su candidato viaja en clase económica y que el presidente del PAN va en primera clase.

Se trata del vuelo México-Guadalajara AM0276.

Se informó que Zepeda estaba ubicado en la Fila 4E en Primera Clase. Mientras que en la Fila 14F, clase económica, viaja José Antonio Meade.

Damián Zepeda se defendió en Twitter

El dirigente del PAN, Damián Zepeda, se justificó por viajar en primera clase, luego de que este hecho se hizo notar en el mismo vuelo en el que iba José Antonio Meade.

El político dijo que su equipo de trabajo tuvo problemas para encontrarle un lugar en la clase económica.

A esto agregó que no necesita fingir que es humilde, pues quienes lo conocen saben quién es.

Sobre el vuelo d hoy: mi equipo tuvo problemas para encontrar lugar para acudir a compromiso de trabajo. Según me informan fue el único espacio disponible. Era ese lugar o no ir. Quien me conoce sabe cómo soy, no necesito fingir como otros para tratar de dar impresión de humildad