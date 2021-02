Viable, rescate de cuerpos en Pasta de Conchos: STPS

“Es importante el que Grupo México haya accedido a entregar la concesión de la mina, esto no limita el derecho de los familiares de las víctimas a sus procesos de indemnización, o a cualquier otra reivindicación laboral, social, nosotros nos comprometimos a rescatar los cuerpos de los mineros y la secretaria me planteó que era necesario tener el terreno, la concesión y le solicitamos a el presidente del consejo de Grupo México que nos entregara la concesión, que ayudara, y nos respondió de manera afirmativa, me envió una carta con ese propósito.