Vi la corrupción en el PAN, y me salí: Germán Martínez

Germán Martínez Cázares asegura que su salida del PAN, que primero consistió en un alejamiento, tuvo como uno de sus principales motivos historias como las de los exsenadores panistas que se encuentran implicados en el caso Lozoya, hoy varios fuera de las filas del partido, al igual que él.

En entrevista con La Silla Rota, el senador por Morena deja entrever que el escándalo del momento echó luz sobre un pleito entre panistas, en el que no quiere ahondar. "Respeto el lío ajeno", dice seco ante la insistencia.

Fiel a Morena, Martínez Cázares sentencia que los avances en el caso son "un éxito rotundo" del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero éste debe llevarse hasta las últimas consecuencias en los tribunales y no ante la televisión.

- ¿Ve un costo político en el caso Lozoya?, ¿Para quién?

Creo que, si la oposición tomó dinero, tiene que pagar políticamente. Pero la búsqueda de los responsables debe hacerse mediante un juicio justo y que no se quede en un espectáculo, en un circo, y si la oposición tomó dinero indebido, debe pagar en las urnas.

Y si se realiza un juicio justo, transparente, el gobierno debe ganar en las urnas. Yo no le tengo miedo a la ganancia política electoral con esto, a lo que le tengo miedo y repudio es a que esto se convierta en un espectáculo que degrada a la política en imagen.

- ¿Podría salirle más caro al gobierno que sea mera pantomima?

No quiero perder el equilibrio de mi juicio, y quienes dicen que esto no se debe politizar son los que más miedo tienen a tener la cola sucia, digámoslo así. Esto se debe politizar, es decir, el presidente y la cuarta transformación pueden ganar votos, si realizan un juicio justo apegado a derecho; y si no hay nada, puede ganar votos la oposición.

Yo digo que estamos ante un dilema: si es un juicio justo o si es un simple show. Y no me cargo por ninguna de las dos cosas, por supuesto que yo quiero un juicio justo, donde, si tomaron dinero, lo debe pagar quien lo tomó.

- Pancho Domínguez se deslindó de cualquier acto de corrupción, ¿esas declaraciones no convierten el caso en un diálogo teatral?

No, lo que dijo el gobernador (de Querétaro) en la mañanera me parece bien, me parece correcto y bueno, pero eso lo tiene que ratificar ante la fiscalía o ante un juez, hacerlo ahí no tiene ningún valor. El órgano investigador debe tener la oportunidad de preguntarle.

Y el gobernador debe poder decir lo mismo que dijo ante la autoridad que investiga y la que juzga, no sólo ante la televisión, porque -otra vez- caemos en el espectáculo, ese juicio debe ser ante un juez y no ante la televisión.

- ¿Qué diferencia encuentra entre el videoescándalo de las ligas y éste?

Hace falta que de estos videos haya personas en la cárcel, (René) Bejarano fue a la cárcel, y aquí hacen falta responsables de ese dinero. Siempre es bochornoso el espectáculo de gente contando dinero y esas cosas, sin que se sepa a ciencia cierta quién manda y quién recibe ese dinero.

Lozoya hablaba de que se le instrumentalizó, y yo a estos dos señores, mandaderos, los veo igual. Hay que conocer -y debe conocerlo un juez, no la televisión- quién es el remitente y quién es el destinatario de ese video.

- Ernesto Ruffo dice que los exsenadores involucrados en el caso Lozoya, eran "la pus del partido", usted estuvo ahí aún en esas épocas... ¿Cómo era el partido con ellos dentro?

Yo, afortunadamente, me salí del PAN, y ese es un lío entre panistas y cuando se pelearon yo ya estaba cada vez más lejos, en mi proceso de alejamiento del PAN, y me salí por muchas historias como esas.

- ¿No eran las únicas?

No, no. Pero yo creo que esas afirmaciones de Ruffo son un lío entre panistas, y yo respeto el lío ajeno, yo ya me salí, como se salió (Felipe) Calderón o se salió Carlos Castillo Peraza, y ese es un asunto que deben resolver los panistas.

- ¿Para cuándo cree que haya resultados del caso Lozoya?

Yo confío en el fiscal (Alejandro) Gertz Manero y lo apoyo, avalo en su labor, él ya tiene vinculado a proceso, con un brazalete, yendo a firmar, localizable, a Emilio Lozoya. En el peor de los casos ya lo tiene en la cárcel, si no se le da el criterio de oportunidad.

El fiscal está analizando concederle el criterio de oportunidad para agarrar un pez más grande y gordo que Lozoya, entonces no se le puede reprochar al fiscal lo que ya está haciendo.

- ¿Cuál podría ser ese pez más gordo?

El mismo Lozoya lo señaló ya: a (Luis) Videgaray o a (Enrique) Peña. El criterio de oportunidad además así lo exige, el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que, si va a soltar la sopa de un delito para que se pueda atraer un delito mayor o un funcionario de mayor jerarquía, se puede liberar a Lozoya y quitarle su brazalete, pero el brazalete de Lozoya solo puede ser intercambiable por un brazalete a Videgaray o a Peña.