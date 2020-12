"Ver ganarle un adulto de 80 años a la covid, es tan satisfactorio"

"No podríamos decir que somos expertos, pero el ver salir a un adulto de 80, 90 años que hemos visto por covid, la verdad es tan satisfactorio que se vaya a su casa consciente, sano, nos da mucha alegría", enfatizó el doctor Eddie Antonio León Juárez, infectólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien recibió la condecoración Miguel Hidalgo en Grado Cruz por su entrega y dedicación atendiendo a pacientes durante la pandemia.

El pasado 20 de noviembre el doctor León Juárez recibió este reconocimiento que entregó el presidente Andrés Manuel López Obrador al personal médico y de enfermería que destacó por su labor en estos nueve meses de combate al coronavirus.

"Me siento muy contento y es un honor haber recibido este reconocimiento en nombre de todos los médicos que estamos en esta batalla", destacó orgulloso en entrevista con La Silla Rota.

León Juárez trabaja desde hace 30 años en el Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza, que es uno de los que ha recibido a más pacientes covid, pero además lleva toda una vida formando parte del IMSS, porque ingresó desde que hizo la residencia en medicina interna.

El especialista fue galardonado por su desempeño durante la pandemia de covid-19, ya que incluso ha trabajado turnos extras y en sus días de descanso con tal de atender a los pacientes que lo necesitan.

"Empezamos a ver al inicio compañeros enfermeros, de intendencia, un médico falleció en nuestro hospital, nos generó más el compromiso de apoyar al hospital. Entonces el momento en que debíamos apoyar, si no había completos equipos de trabajo, justamente nos empezamos a organizar y justo creo que es el éxito de aguantar hasta ahorita sanos, todavía firmes con nuestra convicción de seguir apoyando ha sido eso, el formar equipos efectivos de trabajo", destacó.

"Tenemos el compromiso de seguir mientras tengamos salud", afirma.

El doctor León Juárez relató que cuando le avisaron que iba a recibir esta condecoración, no lo creía, pero se siente muy afortunado y agradecido de que lo hayan elegido. "La verdad es que siempre he dicho que me gusta lo que hago y quizás el que nos otorguen esto es muy satisfactorio, es como el resultado del trabajo que hacemos día a día y solamente nos queda el compromiso de seguir mientras tengamos salud y estabilidad emocional", enfatizó.

A pesar de la complejidad que implica enfrentar una pandemia, al especialista le causa satisfacción formar parte de la historia y contribuir al control de enfermedades infecciosas como el cólera, el sarampión, la influenza y ahora la covid-19.

Señaló que es importante aprender de este tipo de padecimientos, ya que pareciera que a la población se le olvidó lo vivido con la influenza y por eso a finales del año pasado cuando se dieron los primeros reportes del virus Sars-CoV2 nadie pensó que podría causar una enfermedad tan devastadora.

"No vivamos la experiencia de la muerte si la podemos evitar", enfatiza.

En estos nueve meses de combate contra la covid-19 el doctor León Juárez ha visto todo tipo de pacientes, pero los que más han marcado su trabajo son las personas de la tercera edad, porque señala que tienen un estado de salud más frágil y lamentablemente en muchas ocasiones terminan en el hospital porque alguno de sus seres queridos no se cuidó.

"Los pacientes adultos mayores, más de 70 u 80 años nos recuerdan a nuestros familiares, nuestros abuelitos, nuestros papás y no quisiéramos que se enfermen, la verdad es muy triste que se enfermen, muchos de ellos estaban confinados en su casa y han llevado la infección a sus hogares", expresó.

Sin embargo, al doctor López Juárez también le ha tocado ver a pacientes jóvenes que lamentablemente no logran sobrevivir al coronavirus, como un adolescente de 16 años que atendieron en el hospital.

Por esa razón, el especialista del Seguro Social hace el llamado a la población a no bajar la guardia, a no confiarse ni relajarse, sino mantener las medidas de prevención que son fundamentales, como el cubrebocas y la sana distancia. "Es muy triste la muerte, no vivamos esa experiencia si la podemos evitar", enfatizó.

