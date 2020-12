Ver a AMLO con cubrebocas sería el mejor regalo de Navidad: Sauri

La presidenta de la Cámara de Diputados aseguró que no buscará reelegirse en las elecciones de 2021. (Cuartoscuro)

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, aseguró que el mejor regalo de Navidad sería ver al presidente López Obrador con cubrebocas en tiempos de pandemia. "Si me preguntan ustedes por un regalo de navidad que yo pediría, sería ver al presidente López Obrador con un cubrebocas, no subiéndose al avión, sino en una conferencia mañanera", afirmó.

"Me da muchísima satisfacción cada vez que veo a la Jefa de Gobierno dirigir sus mensajes en relación al covid y hacerlo con un tapabocas, con un cubrebocas. La fuerza moral del presidente a la que aludió hace meses el doctor López-Gatell pudiera trasladarlo al símbolo del cubrebocas", propuso.

En el caso del órgano legislativo, Sauri informó que hasta el 8 de diciembre se habían practicado 21 mil 970 pruebas covid lo que implicó un gasto de 21.3 mdp. Como informó en su momento La Silla Rota, hasta octubre pasado el gasto era de 10.2 mdp.

NO BUSCARÉ REELEGIRME

En una larga conferencia de prensa virtual con reporteros de la fuente, la legisladora yucateca también adelantó que ella no intentará esta figura en 2021 y que lo único que espera después del 31 de agosto es regresar a casa en su entidad.

"Ellos podrán ir a la reelección, o sea que podremos recibir 499 cartas... Incluso los diputados sin partido, los lineamientos del Instituto Nacional Electoral contemplan la posibilidad de que ellos puedan ir a la reelección si la organización política original que los postuló decide hacerlo de nuevo... Yo no voy a dar ningún aviso de intención, mi intención es terminar como presidenta de la Cámara de Diputados, el 31 de agosto irme a mi casa, a Mérida", aseguró.

A pregunta expresa de si la bancada de Morena pretenderá reelegirse en su totalidad, la priista primero señaló "hay algún grupo parlamentario en que la decisión que tomaron es que todas y todos presenten la carta intención, y la razón es muy sencilla, podemos tener intención, pero si el partido político finalmente no postula la candidatura no puede haber reelección consecutiva".

Sin embargo, cuando los reporteros le insistieron si se refería específicamente a Morena, suavizó su comentario, "he escuchado de prácticamente de todas las bancadas que están planteándole a sus compañeros que pues se registre la intención... No lo sé pero es probable que la mayoría de las solicitudes vengan de ellos por ser el grupo mayoritario".

En cuanto a tiempos, precisó que la fecha límite para que los diputados entreguen a la Secretaría General de la Cámara el formato de intención de reelección, vence a la medianoche del 23 de diciembre. No obstante, preciso que aunque hasta ese momento se tendrá una cifra preliminar de cuántos legisladores desean repetir en el cargo, será hasta marzo que se tenga con certeza un número definitivo porque hasta ese momento los partidos determinarán quiénes sí y quiénes no.

Agregó que cada diputado deberá presentar antes del 23 de diciembre la misma solicitud de intención al Instituto Nacional Electoral así como a la comisión de prerrogativas del instituto que preside la consejera electoral Claudia Zavala.

Advirtió que los lineamientos aprobados en el pleno, se refieren al trabajo legislativo; y que en aquellos casos de conseguir la candidatura de reelección, estarán obligados a asistir a sesión legislativa. "No pueden evadirlo, sino se les descontará su sueldo (dieta) ese día", dijo.

SOBRE LA VACUNA

En este tema Sauri respaldó a aquellos gobernadores que afirmaron su intención de comprar vacunas para combatir la pandemia. "No puedo imaginar una eficaz distribución de vacunas si no hay un acuerdo pleno con los gobiernos de los estados. Si es necesario pues que se apriete la nariz el doctor López-Gatell y vaya con algunos gobernadores, gobernadoras que no simpatiza mucho, pero hay que ponerse de acuerdo.

"Y lo mismo digo para los gobernadores, gobernadoras que no simpatiza mucho con las autoridades de salud, aquí es un asunto de apretarse la nariz, si no les gustan los colores del vecino, pero hacer las cosas que hay que hacer".

Finalmente consideró que la distribución de la vacuna implica un esfuerzo coordinado en todos los niveles. "No puede haber mezquindades en esto por ser un asunto de interés público".

(djh)