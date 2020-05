Ventiladores de Trump exhiben sobreprecio en otras compras de gobierno

Al anunciar el arribo de los primeros 211 ventiladores de una venta de mil acordada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump para hacer frente a la pandemia de covid-19 (de la que hasta el momento se cuentan casi 25 mil contagios y 2 mil 271 defunciones), el canciller Marcelo Ebrard detalló que se trata de cuatro modelos diferentes de este equipo médico producidos en Suiza por la marca Hamilton Medical, cuyos precios oscilan entre los 16 mil y 24 mil dólares.

"Son cuatro modelos los que México está adquiriendo: el T1 militar, el T1, el C1 y el C3, y valen 21 mil dólares, 19 mil dólares, 16 mil dólares y 24 mil dólares, aquí no hubo ningún intermediario, fue directamente con la empresa que los produce", explicó Ebrard durante la conferencia matutina de este martes AMLO. Así, 189 ventiladores irán para el Insabi y 22 a la Secretaría de Marina.

Cifras de una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre los precios promedio en contratos asignados por el Gobierno Federal contrastan con los dados hoy por las autoridades, con una diferencia de hasta 47 mil 371 dólares, al tomarse en cuenta el tipo de cambio peso/dólar del 17 de abril (23.67 unidades), fecha en la que se suscribe el convenio con la empresa Cyber Robotics Solutions que suministraría de ventiladores al Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 1 de Pachuca, Hidalgo, por hasta 1.5 millones de pesos cada uno y el costo mínimo anunciado este martes por Ebrard.

CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con el portal del fabricante de los ventiladores adquiridos por el gobierno de López Obrador, estas son las características de cada modelo:

T1: se trata de un ventilador tipo electroneumático, utilizado para cuidados intensivos y el transporte clínico. Su modo de funcionamiento es No Invasivo y Multimodal.

"La turbina de alto rendimiento integrada otorga al HAMILTON-T1 brinda independencia total del aire comprimido. Esto permite reducir el peso y ahorrar espacio, e incluso recorrer mayores distancias de manera segura durante el traslado de pacientes con ventilación no invasiva", especifica la compañía.

C1: también de tipo electroneumático para el uso clínico de cuidados intensivos y es no invasivo. Además, sirve para la ventilación a pacientes adultos, pediátricos y neonatos por un tiempo de funcionamiento con batería superior a las 4 horas.

"La turbina de alto rendimiento integrada proporciona al HAMILTON-C1 da una independencia total del aire comprimido. Esto lo convierte en el compañero ideal para todos los grupos de pacientes en la unidad de cuidados intensivos, el servicio de urgencias, la sala de recuperación o la unidad de cuidados intermedios, así como en hospitales de cuidados intensivos de larga duración y durante los traslados dentro del hospital".

C3: al ser también de uso clínico intensivo, este equipo ofrece "una solución de ventilación modular de alta gama para todo tipo de pacientes (...) y su independencia de suministros de aire permiten la máxima movilidad por todo el hospital".

#EnLaMañanera El Secretario de Relaciones Exteriores de México @m_ebrard da a conocer llegada de más de 200 ventiladores desde EU, de marca suiza de prestigio, a un costo de poco más de $20 mil dólares por unidad. pic.twitter.com/6SFhDRwQlA — La Silla Rota (@lasillarota) May 5, 2020

LO COMPRADO POR PARA EL IMSS

El 27 de marzo de 2020 López Obrador firmó un decreto para que el gobierno federal pudiera adquirir equipo médico de manera directa y sin licitaciones. De acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hasta el pasado 1 de mayo se habían efectuado 30 procedimientos de asignación para la compra de ventiladores respiratorios, siendo la primera tres días después de firmada la resolución por AMLO.

Dicho convenio se estableció entre el IMSS y Levanting Global Servicios LLC, por dos mil 500 respiradores provenientes de China, a un precio promedio de 888 mil pesos la pieza.

Ese mismo 30 de marzo, la Sedena asignó a Gestión en Riesgos de Desastres SA de CV un contrato por mil 330 ventiladores originarios de China y España. Cada unidad a 898 mil pesos.

Para el 20 de abril el IMSS acordó el pago de 983 mil pesos por ventiladores provenientes de Estados Unidos a la empresa Bidcom Energy; mientras el ISSSTE, un día después, asignó un contrato a Médica D SA de CV para comprar cada equipo en 980 mil pesos.

En cambio, la firma Comercial de Especialidades Médicas SA de CV obtuvo el pasado 29 de abril un contrato para vender a la delegación del IMSS en Guanajuato 40 ventiladores fabricados en Alemania, cada uno a un precio promedio de 826 mil 455 pesos.

MCCI revela que también se adjudicó a otra empresa, Conduit Life, un contrato por sólo dos ventiladores respiratorios, cada uno con un costo unitario de 880 mil y 1 millón 110 mil pesos, respectivamente.

Sin embargo, de los datos públicos asentados en el sistema de compras del Gobierno, el mayor precio de los ventiladores corresponde a la empresa de Bartlett Álvarez, quien vendió el 17 de abril pasado cada equipo en 1.5 millones de pesos, por un contrato total de 31 mdp, pese a que son fabricados por la marca mexicana Imágenes y Medicina S.A de C.V., lo que implicaría no asumir un costo por importación.

Al respecto, León Manuel Bartlett Álvarez señaló que el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, compró ventiladores todavía más caros que los que él vendió al IMSS.

Si dicen ser tan objetivos en @MXvsCORRUPCION hagan un comparativo real de precios de mercado. Por ejemplo, citen el contrato SSCDMX-DGAF-051-2020, por el cual el GCDMX pagó $384,067,603 para la adquisición de 143 ventiladores, mas de $2.68 mdp cada uno, casi 2x lo nuestro — Manuel Bartlett (@mbartletta) May 1, 2020

CIUDAD DE MÉXICO

Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México, con relación al cuestionamiento del precio de unidades integrales de terapia respiratoria adquiridas por la Secretaría de Salud (Sedesa) a la firma Nudomi, S.A. de C.V; a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) informó que la compra incluye insumos, refacciones, consumibles, mantenimiento preventivo y correctivo; capacitación y garantía por tres años.

"Un ventilador sin sus consumibles no puede ser utilizado en un paciente", acota la CDMX.

Además de que el proveedor contratado no solo fue el más económico dentro de las propuestas de 4 proveedores, sino es el único que garantiza la entrega en los primeros 15 días de mayo, "que es cuando la ciudad más los necesitará", expone en un comunicado.

"Si se realiza una comparación adecuada del costo de la unidad de terapia respiratoria, y todo lo que esta incluye, se puede constatar que las unidades adquiridas por la Secretaría de Salud capitalina, se encuentran dentro del promedio del precio del mercado y de compras similares realizadas por otras instituciones", argumenta el gobierno de Sheinbaum.

Con 6 mil 785 casos confirmados, la capital es la entidad más afectada por el coronavirus, además de que suma 499 defunciones.

COMPRAS EN OTROS ESTADOS

Baja California: uno de los estados con mayor incidencia de coronavirus, con mil 808 casos confirmados hasta ayer 4 de mayo, de los que han muerto 251 personas por covid-19; el pasado 14 de abril anunció una inversión de 95 millones de pesos -los cuales serían tomados del fideicomiso vigente con el Consejo de Ciencia y Tecnología- para la fabricación de 700 ventiladores que servirán para equipar los hospitales de la entidad, según informó la Secretaría de Salud estatal. Lo que equivaldría a una inversión de 135 mil 714 pesos por unidad.

Jalisco: este lunes, la entidad gobernada por Enrique Alfaro (la cual cuenta con 447 casos confirmados y 34 muertos por coronavirus) anunció la adquisición -emitida el 19 de marzo pasado- de 75 ventiladores de distintos modelos de la marca alemana Drager, cuyo total asciende a 70 millones 987 mil 888 pesos. Monto que incluye 800 piezas de circuitos para los ventiladores y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El gobierno de Jalisco compró 18 ventiladores adulto-pediátrico, con costo unitario de 675 mil pesos; 44 adulto-neonatal, con costo unitario de 933 mil 960; y 13 portátiles, cada uno a 549 mil pesos: referentes a los que les hace falta agregar el IVA.

UN POCO DE MEMORIA

El pasado 27 de marzo, López Obrador anunció la adquisición de 5 mil ventiladores provenientes de China, para los que se pidió el pago por adelantado. "Si se necesitan ventiladores, se consiguen como se consiguieron en China; nos pidieron pago por adelantado, de inmediato el dinero, y vengan ventiladores, de lo contrario tendría que mandarse la licitación, pero antes se tendría que pasar por dos, tres, instancias, pero es un proceso que lleva un mes. Ahora se están llevando los trámites cuando mucho en un día, estamos trabajando de tiempo completo", aseguró entonces el mandatario.

Posteriormente, el 19 de abril, el presidente recordó en un video subido a sus redes sociales que China entregó 200 ventiladores, pero tras una llamada que sostuvo con el presidente Xi Jinping, el país asiático se comprometió a entregar entre el 26 de abril y dos de mayo 450 ventiladores más. Para el final de mayo, la suma de ventiladores provenientes de China en México sería de mil 270.

"Vamos a tener en general como 13 mil ventiladores", expuso al resaltar el compromiso de Trump con la venta del equipo que comenzó a llegar al país este martes 5 de mayo.

Por su parte, tres días antes de dicho mensaje presidencial, el titular del IMSS, Zoé Robledo, en conferencia de prensa matutina, aseguró que se hizo una asignación para la compra de ventiladores a una empresa china llamada Aeonmed, pero que no se erogó ni un peso por la compra.

"A las 12 de la noche de ayer (15 de abril), al no haber entregado en tiempo, se puede prescindir del contrato, o si se llega a hacer la compra se compra con una penalización. ¿En función de qué? De lo que entreguen. Era una compra grande, pero en este momento no se ha pagado un peso, es una asignación, se rescinde del contrato. Pero nuestra prioridad es encontrar los ventiladores", puntualizó Robledo.

"El problema es que lo que no se dice, estuve revisando, es que este modelo cuesta 6 mil dólares, que no lo estábamos comprando en 40 mil, que lo estábamos comprando en 29 mil. Es un sobreprecio enorme, pero lo que no se dice es que la entrega es a julio, sin certificación, la empresa indica 'no stock', es decir, no tengo en inventario pero te lo consigo y te lo entrego en julio", detalló, al explicar que Si se quisiera comprar ventiladores más baratos, estos se comprarían para septiembre, cuando acabe la epidemia.