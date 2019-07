"Venimos al AMLO Fest porque nos pagaron el viaje"

Noemí Hernández Pérez vino al AMLO Fest desde el municipio de Altamirano, en Chiapas. Llegó a la capital del país junto con un grupo de 40 personas a las 13:30 horas. Salieron de su comunidad la noche del domingo.

"Venimos en combis desde allá. El presidente de Altamirano, el licenciado Roberto Pinto Canto nos organizó y nos trajo. Ahorita nos invitó unos elotes, hace rato nos invitó a comer. Venimos a conocer, es la primera vez que vengo a la ciudad", comentó la señora Hernández Pérez.

De Chiapas, también acudió María Edith Peredo, quien estuvo encargada de organizar el grupo de personas que asistió al mitin de López Obrador.

"Venimos desde El Parral, salimos de allá a las 6 de la tarde del domingo y llegamos a las 8 de la mañana de hoy. Traemos un camión especial. Vienen personas de la Presidencia Municipal y también viene gente que nos quiso acompañar. La mayoría somos de Morena", relató Peredo.

Francisco Martínez Arrellano de Boca del Río, Veracruz salió a las 7:00 horas de su comunidad y llegó a la Ciudad de México pasadas las 3 de la tarde. "Venimos a ver al presidente Andrés Manuel, venimos en camión, nos cooperamos para venir" relató.

A pesar de qué se mostró confiado de que López Obrador todavía puede cambiar la situación del país, él y su esposa se retiraron antes de que acabara el discurso del presidente en el Zócalo. "Antes de irnos para el pueblo, queremos conocer algo de la ciudad. Mañana veré en la tele lo que dijo o en las redes sociales", dijo.

Al evento que comenzó desde las 15:00 horas, también asistieron personas de las alcaldías de la ciudad, así como Norma Angélica Muñoz de Milpa Alta, sin embargo manifestó que estuvo "más o menos".

"No me gustó mucho, estuvo más o menos, porque el presidente no ve qué hay mucha gente necesitada que se muere de hambre y él dice que los va a ayudar y hasta ahorita no se ve el avance", apuntó Muñoz.

La señora pertenece al movimiento urbano UNTA, de vivienda popular. Refirió que sus líderes le pidieron asistir al AMLO Fest y ella aceptó para escuchar las acciones emprendidas en los primeros meses de gobierno de la República.

Los grupos de asistentes que llegaron en camión fueron organizados por representantes de los gobiernos municipales o de las alcaldías de la Ciudad de México. Los vehículos fueron estacionados cerca de la Plaza Tlaxcoaque, Pino Suárez, avenida Izazaga, así como en los alrededores del Centro Histórico.





AJ