"Vengo tranquila a tomar protesta": Rosario Piedra Ibarra

Eran las tres de la tarde cuando Rosario Piedra llegó al aeropuerto de la CDMX, tras abordar un vuelo de Monterrey, Nuevo León, a la capital del país. En teoría, mañana tomará protesta como próxima ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues su actual titular, Luis Raúl González concluye su período el viernes 15.

Vía telefónica con LSR, Piedra explica que viajó a su estado natal por asuntos familiares y que por la prensa ha tenido conocimiento de lo sucedido en los últimos cuatro días tras la elección de su nombramiento en el Senado; y eso incluye el posicionamiento de un grupo de exaspirantes al organismo, quienes solicitaron una nueva elección; así como la petición de FUNDEM -Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos México- quien le solicitó vía Twitter no asumir el cargo.

@RosarioPiedraIb te respetamos y reconocemos tu caminar. Te queremos pedir que, como hizo tu madre empeñando la medalla Belisario Domínguez a cambio de la Verdad, que tú empeñes tu nombramiento y que NO TOMES PROTESTA hasta que haya un proceso transparente y sin sombra de dudas pic.twitter.com/Dbfza3TAjl — FUNDEM (@FUNDEM_Mx) November 11, 2019

"No quisiera opinar de eso, no es algo que me competa a mí. Si consideran que hay alguna anomalía, deben ser los senadores quienes respondan a eso", explica.

-¿Lista para mañana Rosario?



-Pues esperemos que no haya problemas. Yo vengo tranquila y vengo a tomar protesta, esperemos a ver qué sucede. No sé qué vaya a pasar; voy tranquila, tengo el respaldo de mis compañeros de lucha que es lo que me interesa, de muchos otros colectivos y a ellos me debo. Ya veremos qué ocurre mañana, no quiero imaginarme escenarios alternos.

No obstante, ese escenario alterno es real. Fuentes cercanas a la bancada panista confirmaron a LSR que desde esta mañana encargaron a una imprenta la elaboración de lonas, mantas y cartelones para manifestarse ante la inevitable llegada de Piedra para tomar protesta del cargo. Según los cálculos, sería el triple de aquellas que utilizaron la semana pasada durante la comparecencia del Secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo. Incluso, se habla que la bancada no descarta como última opción la toma de tribuna, aunque se sabe que sería al estilo blanquiazul con duración de solo unos minutos; y no de horas o días como lo hizo el PRD en diversas ocasiones. "No tienen pensado dormir ahí en la tribuna", confío la fuente a LSR.

Kenia López Rabadán, rechazó confirmar este dato. "Lo único que te puedo decir es que queremos salvar el prestigio de la institución, estamos en nuestro derecho de inconformarnos y creemos que es necesario seguir debatiendo lo sucedido, el robo de dos votos. Estamos pugnando que Piedra no tome protesta ¡Que no suceda! Lo intentaremos por todos los medios posibles", adelantó.

-¿Han estado en contacto con Ricardo Monreal en estos cuatro días? ¿Qué les ha dicho?

-Sí, se ha mantenido comunicación con él, y lo único que nos dice es que es un hecho que Rosario tomará protesta. Por eso agotaremos primero todas las instancias nacionales, y después las internacionales. Algunos senadores estudian la posibilidad de ampararse ante la Corte por un sobre acto de autoridad del Congreso de la Unión. Y revisamos también acudir a tribunales nacionales.

Aunque la Junta de Coordinación Política se reunirá mañana, una hora antes de la sesión plenaria, hoy a las dos de la tarde la Mesa Directiva se reunió para anunciar y formalizar que mañana se llevará a cabo la toma de protesta de Piedra.

Citlalli Hernández, senadora por Morena e integrante de las comisiones que postularon la terna de aspirantes a la CNDH, confirmó que su bancada se mantendrá firme al nombramiento de Rosario. "El proceso tiene que continuar; sabemos que hay dudas, dimes y diretes, pero ella debe tomar protesta aunque el PAN haga lo que haga. Esperemos cordura por parte de todas las partes".

-En los últimos cuatro días las señales de la bancada panista han sido otras...

-Me parece excesivo que argumenten dolo y fraude. Puede quizás haber un error de procedimiento, pero no dolo. Seguro mañana habrá un gran debate; puede quizás haber un intento de toma de tribuna, pero preferimos el debate. Esperemos a mañana, no nos adelantemos.

Senadores morenistas consultados señalaron no contar con un plan B si acaso la oposición impide a Piedra tomar protesta mañana; pero no descartaron que mañana durante su reunión como bancada previa a la sesión, revisen el tema y tomen decisiones.

?? #HoyEnElSenado se eligió, con 76 votos a favor, a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la @CNDH para el periodo 2019-2024. pic.twitter.com/RK0I9hmVAx — Senado de México (@senadomexicano) November 7, 2019

Por otro lado, se sabe que la bancada priista no tiene contemplado hacer una alianza con el PAN en términos de confrontación y trascendió que su posicionamiento se perfilará sobre más sobre la legalidad. "El PRI no es de tomar tribunas, cada uno de sus integrantes puede estar en libertad de quedarse a la toma de protesta de la señora Piedra, o salir del salón de sesiones", dijo la fuente consultada que solicitó omitir su nombre.

Mientras tanto el colectivo "Por una CNDH Autónoma" solicitó, a través de su vocera Itzel Checa, reponer la elección del nuevo ombudsman. "El Senado tiene la responsabilidad de brindar certeza jurídica y debe dar una versión oficial de que la votación no cuenta con legitimidad. Al día de hoy, todas las versiones de los partidos causan duda; no generan confianza ni certidumbre. Y nosotros desde el día que comenzaron las entrevistas a los aspirantes señalamos irregularidades y falta de criterios claros e indicadores para la elección de la terna que fue votada".

Michael Chamberlain y seis ex aspirantes más al organismo ofrecieron esta mañana una conferencia de prensa, en términos muy similares a los de este Colectivo. Y Chamberlain explicó a LSR los escenarios inmediatos que vislumbran.

"Mañana hay una oportunidad para aclarar primero la votación, si hubo o no errores y reponer un procedimiento, eso nos haría un favor a todos. Nosotros no estamos con ningún partido, nos conocemos de tiempo atrás como defensores de derechos humanos y apelamos a la sensatez para no afectar la CNDH y legitimar la nueva titularidad. En caso de concretarse la toma de protesta de Rosario, nosotros haríamos uso de nuestro derecho al amparo porque se violó nuestro derecho a participar en un proceso transparente y equitativo".

-¿Si Rosario Piedra se convirtiera oficialmente en la próxima ombudsperson, usted en particular renunciaría a su cargo como consejero de la CNDH?

-Mire, yo estaría considerando qué hacer en ese escenario porque depende mucho de las condiciones que haya ¿De qué manera somos más útiles para avanzar en atender esta crisis de derechos humanos? ¿Dentro o fuera del organismo?