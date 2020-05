Vender cubrebocas: salvavidas al desempleo, frente a la pandemia

Normalmente somos tres fijos, pero a veces llegan más, entre cinco y seis. Esto se satura y se molestan con nosotros cuando les dices oye amigo ¡No es mala onda! Pero si te dejamos vender aquí nos van a quitar a nosotros porque ya somos muchos. Se molestan, nos dicen de cosas ¡Pero ni modo! Te dicen ¡Chinga tu madre! Literal ¿Si no me voy qué me vas a hacer? Tampoco me puedo poner a pelear aquí porque no es la manera; y aparte, si hay una bronca nos quitan a todos. Pero afortunadamente como soy vendedor, sé cómo llegarles, cómo quitarlos. Y cuando veo, pues ya se fueron