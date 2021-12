Ven venganza política en detención de cercano a Monreal

La detención en Veracruz de José Manuel del Río Virgen, secretario general de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores fue criticada por distintos círculos de la vida política.

Germán Martínez Cazares, senador por el Grupo Plural, advirtió que sería condenable que la detención de este miércoles fuera un aviso a los jefes "en plural" del funcionario Del Río, condenable que fuera un aviso político.

"Le deseamos al secretario de la Jucopo un juez imparcial y justo como los que luego detestan en la 4T; un juez imparcial y valiente para que vea su caso y lo resuelva conforme a derecho, imparcial como los que he querido construir desde el Senado y no me han dejado. Por eso quiero jueces imparciales y autónomos", agregó.

"Deseo un juez imparcial y valiente y que aplique la ley, como los que no le gustan a Morena", remató en entrevista.

El Grupo Plural exigió que un juez honesto e imparcial sea quien deslinde las responsabilidades en la detención de Del Río.

En un tuit, el bloque de senadores indicó que carece de información para abordar las circunstancias del hecho.

"En este y en todos los casos, deben respetarse los derechos humanos de las personas".

Por su parte, los senadores del PAN reiteraron su condena a la politización de la justicia en Veracruz. "La detención del Secretario Técnico de la Jucopo es muestra del clima de autoritarismo, persecución y falta de garantías que priva en el gobierno de Cuitláhuac García. Exigimos se respete el Estado de Derecho.", tuiteó la cuenta institucional de la bancada panista en la cámara alta.

Julen Rementería, senador por el PAN, escribió en Twitter:

"Como miembro de la JUCOPO en el Senado, me uno al reclamo y al posicionamiento del Sen. @RicardoMonrealA . Condeno de manera absoluta el autoritarismo y el uso faccioso y político de la justicia que hace el Gobernador @CuitlahuacGJ en Veracruz".

Monreal descalificó la investigación contra su colaborador "se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente, lo cual se demostrará en su momento y se demostrará el abuso del poder".

"Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo", acusó el senador en un posicionamiento en sus redes.

"Se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente, lo cual se demostrará en su momento y se demostrará el abuso del poder", dijo.

"Nos consta el prestigio y la buena fama de los que toda su vida ha gozado José Manuel Del Río Virgen [...] no vamos a ceder en la exigencia de que cese este clima de terror y persecución, no lo merecen los veracruzanos. Qué lamentable", indicó.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, resaltó que "Veracruz no merece un mal gobierno" y dio a conocer que su partido solicitará la desaparición de poderes en la entidad por los excesos del gobernador.

Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD, advirtió que es difícil ver cometer a José Manuel del Río Virgen cometer el delito del que se le acusa.

"También conozco a Cuitláhuac García gobernador de Veracruz, es muy intolerante, lo muestra la detención ilegal de Rogelio Franco. Son presos políticos. Exijo un juicio justo para ambos", tuiteó.

Juan Zepeda, senador por el PRD advirtió que ante la detención del secretario técnico de la Jucopo es preocupante que la justicia se politice y el autoritarismo se asome.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A JOSÉ MANUEL DEL RÍO?

El funcionario es acusado del asesinato de Remigio Tovar, quien fue candidato a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, ubicado al norte de la entidad, por Movimiento Ciudadano; el político fue privado de la libertad en su domicilio y posteriormente acribillado con ocho disparos.

En junio de 2021, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, calificó el atentado como un crimen político y anticipó que la gente se sorprendería a la hora de conocer a los probables responsables.

El pasado 22 de junio fue detenido el presunto autor intelectual del asesinato de Remigio Tovar, Omar "N", su candidato suplente, junto a otra persona: Gustavo "N". Las capturas se registraron en la localidad Coralillos, en el municipio de Coatzintla, al norte de Veracruz.