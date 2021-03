Ven pacto de impunidad en salida de Romero Deschamps de Pemex

La salida del exlíder sindical Carlos Romero Deschamps de Petróleos Mexicanos (Pemex), que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, fue pactada y deja rastros de impunidad, según alertaron especialistas.

José Antonio Crespo, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), incluso señaló que la salida es "muy similar" a la del exministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora.

"La única diferencia entre este caso y el de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, es que este último pasó por una confrontación abierta con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari; mientras que a Deschamps le hacen saber que tiene que renunciar, fue un intercambio.

"No te vamos a molestar, te mantenemos en la impunidad a cambio de que voluntariamente renuncies. Algo similar a lo que ocurrió con el ministro Medina Mora en la Corte, le encuentran cola que le pisen y le dicen: ´mira necesitamos tu cargo para poner alguien afín a nosotros y te proponemos que tú renuncies voluntariamente a fuerza, en lugar de nosotros meter todo un procedimiento jurídico para quitarte. Mejor salte y te damos a cambio impunidad´, creo que esto es lo que sucedió", explicó.

López Obrador y Deschamps "se conocieron" –en sentido figurado– en las oficinas de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, en 2004, cuando sus expedientes por solicitud de desafuero se juntaron para su análisis en el órgano legislativo.

La Sección Instructora, estaba encabezada por el entonces diputado perredista y hoy Administrador General de Aduanas, Horacio Duarte, quien encabezó la resolución de ambos expedientes.

Mientras al actual titular del Poder Ejecutivo federal se le desaforó como exjefe de Gobierno un par de meses, en 2005 con el voto mayoritario del PRI y PAN, a Romero Deschamps no se le desaforó –paradójicamente– por el voto de estas mismas bancadas, porque en ese momento no tenía fuero ni cargo legislativo.

Y aunque su caso –acusación por peculado con un expediente de 85 mil hojas– comenzó trámite en 2003, cuando aún era diputado federal, tardó en resolverse casi 18 meses.

En mayo de 2004, la revista Proceso publicó sus declaraciones: "hemos dicho que esto [la solicitud de su desafuero] es una situación ilegítima... No vamos a huir, estamos dando la cara, sentimos que esto es una persecución política que se origina en la Contraloría".

Así, la "renuncia" de Romero Deschamps salió de los labios del presidente esta mañana, 16 años después de aquel encuentro en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

"A partir de hoy, el señor ya presenta su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex. Lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos de que, aunque fuese legal, así estuviese acordado con las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral", dijo López Obrador.

El primer mandatario afirmó que las investigaciones contra el también extrabajador de Pemex continuarán en la Fiscalía General de la República. Y, a pregunta expresa, precisó los términos del "exhorto": "nada por la fuerza todo por la razón y el derecho".

"EL ÚLTIMO CAPO"

Romero Deschamps se fue como "el último capo", así definió Alfonso Bouzas, analista en temas sindicales y académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la salida política del exlíder petrolero.

"Ya se había retrasado el hecho. No me agradó que lo hiciera el presidente, pues no es una visión de interés nacional ni de prioridad de gobierno; y tampoco me agrada que señalara que hubo una comunicación al respecto. De alguna manera se está pactando con Romero Deschamps", advirtió, "digamos, tratarlo con mano blanda y eso es un error".

Crespo acompañó esta consideración: "pese a su salida, está siendo tratado con mano blanda", dijo y contextualizó que cuando se analizó el desafuero del exlíder petrolero, fue la izquierda quién reclamó a las bancadas del PRI y PAN protegerlo.

"Bueno, ahora es la izquierda en el poder quien lo protege", afirmó, "lo quita del sindicato, pero lo va a proteger y le va a dar impunidad legal –aparentemente– a cambio de su cargo. Pero igual y, quizá, nos llevamos otra sorpresa más adelante".

Agregó que la declaración del titular del Ejecutivo también puede interpretarse como un uso político de la ley: "quitan a Romero Deschamps, que representa y simboliza todo aquello de corrupción, pero es muy probable que en su lugar quede alguien cercano o alguien dispuesto a colaborar y trabajar con el gobierno, eso no va a cambiar".

Romero Deschamps y José Antonio González Anaya

"No creo que vaya a cobrar real autonomía el sindicato, sino que ahora responderá a un nuevo gobierno", adelantó Crespo.

Bouzas adelantó que, lo que debería ocurrir, es escuchar la expresión de los trabajadores petroleros: "que digan qué es lo que quieren. Serán los estatutos del sindicato petrolero quienes señalen quién asumirá el cargo; lo esperable es una nueva dirección que se esfuerza por ser democrática porque si no lo es, no tiene cabida".

Y consideró que la única manera de impulsar la reforma laboral para que ésta sea una realidad, incluye a otros líderes sindicales "incluso algunos como Carlos Aceves del Olmo, qué tiene presencia y autoridad más vigente a la fecha".