Ven jaloneo Morena-oposición por presupuesto y reforma eléctrica, no ruptura

Los partidos de oposición en la Cámara de Diputados buscan obtener de Morena la mejor negociación para impulsar la reforma eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador; pero eso no significa que su relación esté rota o a punto de romperse, sino que están en una etapa de forcejeo. A esta conclusión llegaron analistas consultados sobre el tema por La Silla Rota.

Federico Berrueto, analista político y experto en temas electorales, consideró que la relación entre ambas fuerzas políticas continúa. "El PRI solo está respondiendo ante la intransigencia del gobierno y de Morena, porque en la discusión del presupuesto 2022 no ha habido la mayor apertura. Sabe que su carta fuerte son los votos de sus diputados para aprobar la reforma; pero creo que no los tiene todos porque no hay consenso".

Afirmó que el PRI, y la oposición en general, juega el papel que le dio el presidente en una conferencia mañanera. "El presidente les concedió ese lugar, que tienen la sartén por el mango, porque es una reforma que requiere mayoría calificada", dijo.

El PRI lo que tiene son más mañas que votos. Su interés está en las elecciones de 2022, quiere estar en condiciones de presionar y asume que podrían votar por la reforma eléctrica si reciben concesiones. ¿Cuáles? Me parece que eso podría estar relacionado con la selección de candidatos, porque hay una corriente del PRI que es muy afín a Morena

Legisladores de Morena, que también fueron consultados por La Silla Rota, consideraron que no es relevante si la reforma eléctrica se discute en el pleno de San Lázaro en diciembre o el primer semestre de 2022; sino que no hay ruptura con el PRI.

Los entrevistados también confiaron en que el contrapeso de las declaraciones de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, sea Rubén Moreira, coordinador del partido en la Cámara de Diputados, quien tiene "muy buena relación" –según dijeron– con el coordinador de Morena, Ignacio Mier.

Legisladores de la oposición, también consultados por La Silla Rota, aseguraron que la Ley Orgánica establece que deben contar con el voto de dos terceras partes de los diputados presentes en el pleno. Aunque en total son 500, no es común que todos asistan a una sesión parlamentaria.

Así que, si acuden los 500 diputados, Morena y sus aliados (los diputados del Partido Verde y del Trabajo) suman 277 votos; la bancada del PRI tiene 71 integrantes. Para reunir las dos terceras partes de la votación (333), solo necesitaría 56 votos del tricolor.

Si solo acuden a la sesión 475 diputados, las dos terceras partes se reducen a 317, solo necesitaría el voto de 40 priistas. Si acuden 450, las dos terceras partes son 300 y solo le faltarían 23 votos del PRI. Pero si solo acuden a esa sesión 416 diputados, Morena y sus aliados reúnen, por sí solos, las dos terceras partes, con sus 277 votos.

MÁS QUE REFORMA, POSICIONAMIENTO

En su análisis, Berrueto agregó a la ecuación el factor de la consulta sobre revocación de mandato. El especialista afirmó que el presidente López Obrador confía en salir numéricamente beneficiado en este ejercicio ciudadano, cumpla o no con el porcentaje de participación ciudadana que establece la ley.

Con eso, dijo, impulsará a Morena y a sus candidatos en las elecciones de junio 2022 y, de paso, abre camino al 2024. "Me parece que el presidente entiende que, con su Reforma Eléctrica, gane o pierda, puede lograr un posicionamiento óptimo y eso es lo que más le interesa. Y si pierde, responsabilizará a la oposición", dijo.

Vidal Fernando Romero, politólogo del ITAM, coincidió en que el PRI –contrario a lo que se piensa– sí está en etapa de negociación con el presidente.

Sólo que no se ponen de acuerdo, la última reacción del PRI da a entender que Morena intentó llegar con la mano dura a la negociación y que por eso el tricolor se levantó de la mesa. Pero tampoco creo que tenga los votos porque es un partido muy dividido. Si les conviene se ponen de acuerdo, si no, no

Tampoco descartó que el presidente pudiera ceder a la modificación de su iniciativa con tal de poder aprobarla y obtener los votos del PRI.

"El resultado sería una reforma eléctrica muy descafeinada porque hay demasiadas presiones de empresarios, además de Estados Unidos y Canadá. Pero saldría. Creo que al PRI no le importa tanto el contenido de la reforma, sino los costos de aprobarla".

"En este escenario habría solo dos opciones: o una amenaza fuerte para conseguir todo el voto del PRI; o bien, llegar a su precio. El PRI va para dónde sopla el viento. Hasta ahora le ha convenido juntarse con PAN y PRD".

SALIDA DE NIETO EN LA UIF NO PESA EN POLÍTICA

Berrueto explicó que la renuncia del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, en el contexto de su boda en Guatemala, no tendrá mayores implicaciones políticas. "López Obrador se lo encontró en el camino y lo vio funcional a sus objetivos, pero Nieto no fue compañero de viaje de proyecto lopezobradorista", dijo.

Lo ubicó en una posición estratégica y él se sirvió con la cuchara grande de esta responsabilidad. Quizás, el presidente pensó que era parte de su equipo, pero cuando vio la lista de invitados a la boda se ha de haber dado cuenta que Nieto tenía proyecto propio y eso, creo yo es lo que llevó al presidente a retirarle su confianza

También descartó que Nieto pudiera retomar su carrera como funcionario público en un organismo autónomo o privado. "La actual legislación no se lo permite, tiene impedimento de acuerdo a las modificaciones que se hicieron a la ley. No puede litigar ni trabajar en temas relativos a su responsabilidad. La academia en el extranjero sería un destino natural", adelantó.

Añadió que Pablo Gómez es un hombre inteligente. "No es un especialista, va a tener que aprender rápido, pero también a reinventarse; porque la UIF es un área de especialidad. Se rodeará de un staff con experiencia y conocimiento".

Vidal Romero señaló que "había bastante información que decía que esta boda, cómo se llevó a cabo", cosa que, dijo, "no es aceptable si estás dentro de la autodenominada cuarta transformación. Era como una tragedia anunciada".

El número de invitados, dijo, complicó el tema. "Entre muchos funcionarios y figuras públicas era fácil advertir que, por simple probabilidad, algo iba a salir mal".

Me parece que al presidente no le gustó una boda tan pública, con aviones privados volando; y suntuosa, con relación a los estándares del presidente. Creo que eso fue lo que al final le molestó. Y seguramente, esto lo aprovecharon los muchos enemigos de Santiago Nieto dentro y fuera de Morena

MJP