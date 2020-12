Ven ideología en envío de médicos a capacitar a Cuba

Cuba carece del mejor nivel en las seis especialidades médicas para las que el gobierno mexicano abrió una convocatoria a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), indicaron especialistas, quienes señalaron que esta decisión está asociada con un tema de ideología más que de salud.

La Silla Rota dio a conocer este miércoles que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador publicó una convocatoria para que mil médicos residentes puedan continuar su formación en Cuba en seis especialidades: anatomía patológica, geriatría, medicina de rehabilitación, psiquiatría, epidemiología y urgencias.

De acuerdo con la convocatoria, el gobierno pagará 89 millones 640 mil dólares, que son mil 808 millones 737 mil 992 pesos mexicanos, en colegiatura, el pago de las becas y del seguro médico durante los tres o cuatro años que dura la formación académica.

Especialistas consultados por este medio destacan que México tiene mejor nivel que Cuba para formar especialistas y que uno de los principales riesgos es que en la isla no se cuenta con la última tecnología, por lo que los médicos no van a aprender todo lo que se requiere ni lo más novedoso.

"Por qué vas a mandar a mil médicos a hacer un gasto, a pagarle a quien sabe quién, para que se entrenen en algo que no necesariamente va a ser mejor que en México, ninguna de la especialidades es mejor que en México, para nada, En México se pueden hacer mucho mejor que en Cuba", enfatizó Xavier Tello, analista de políticas en salud.

"Es más una decisión ideológica que de salud. Creo que hasta cierto punto, a (Elena) Álvarez-Buylla y a estos cuates de Conacyt les gusta presumir que pueden hacer cosas. ´Quieres ver cómo nosotros quitamos apoyos y becas, chequen, vean cómo si podemos´. Además, que quede clarísimo, nosotros somos amigos del régimen cubano.

"Es esta parte de la ultra izquierda de la 4T que sigue en esto, entonces es una decisión meramente ideológica, no tiene ningún sustento académico, no tiene ningún sustento lógico. Es la única medicina que no es neoliberal, yo creo, esa y la de Corea del Norte", ironizó el especialista.

Héctor Rosette, médico cirujano y activista de salud, manifestó que esto es preocupante, ya que no se sabe con claridad qué tipo de conocimiento van a recibir los médicos mexicanos en la isla o si va a ser un tipo de adiestramiento.

Ambos señalaron que no se había lanzado una convocatoria de este tipo antes, ya que generalmente son los médicos quienes buscan alguna opción en el extranjero y si son aceptados solicitan algún apoyo del Conacyt, aunque en algunos casos no es necesario, ya que en instituciones como las de Estados Unidos incluso les dan un pago de entre 2 mil 500 y 4 mil dólares mensuales durante su estancia, aunque es muy difícil entrar.

Tello explicó que el sistema médico cubano tiene indicadores de salud buenos, por eso se tiene la idea de que es excelente, pero el de México también tiene ese nivel, el cual se ve reflejado en indicadores como el de mortalidad infantil.

Asimismo, señaló que para formar especialistas, un país necesita infraestructura e inversión, que es algo que Cuba no tiene, por eso no hay una rotación de insumos adecuada ni de aparatos.

Explicó que la mejor manera de evaluar lo que un país está haciendo en ciencia es revisar la publicación de sus investigaciones en revistas médicas arbitradas y en este caso los que tiene Cuba son pocos en comparación con los de otros países.

ESPECIALIDADES, ¿MÉXICO O CUBA?

Por especialidad, Tello detalló que en anatomía patológica México y Cuba podrían estar al mismo nivel para formar especialistas, así como en geriatría, aunque nuestro país tiene mayor infraestructura para realizar los estudios necesarios.

"Medicina de rehabilitación, yo creo que puedes aprenderla en Cuba y te van a faltar los últimos y más modernos aparatos de rehabilitación, por ejemplo, hoy la rehabilitación se hace con ayuda de robots avanzados, de realidad virtual, por ejemplo, no solamente son programas de ejercicios", indicó.

Mientras que en el área de Psiquiatría, dijo que le preocupa también por el tema del acceso a aparatos de diagnóstico avanzados en la isla, como los de neuroimagen, tomografías por emisión de positrones y resonancia magnética, entre otros.

Respecto a epidemiología, el especialista dijo que puede ser más una maestría que una especialidad y que como se incluye higiene en el nombre de la especialidad, probablemente se trata de ver que haya condiciones sanitarias básicas y campañas.

Sin embargo, la especialidad que más cuestionó Tello es la de urgencias, ya que se trata de un área de la medicina que requiere de alto nivel de tecnología e infraestructura, que incluso no se tienen ni siquiera en México, como grandes centros de shock y trauma. "Si no tienes eso, yo no veo cómo alguien pueda ser entrenado en medicina de urgencias en Cuba mejor de lo que hubiera sido en México".

"CONVOCATORIA PUEDE SER ATRACTIVA PORQUE LA BECA ES MAYOR"

El doctor Rossete señaló que la convocatoria que abrió el gobierno puede ser atractiva para los médicos por dos aspectos: porque la beca que se otorga es mayor a la que se da a un residente que se queda en el país y porque muchos creen que estudiar en el extranjero les da cierto estatus.

Sin embargo, manifestó que "es preocupante porque no se sabe qué tipo de conocimiento reciban o yo hasta lo puedo ver como un tipo de adiestramiento o reclutamiento. No sé, para qué puedan estar capacitando a ese tipo de médicos y tienen razón al sospechar. ¿Por qué exclusivamente en Cuba, habiendo otros países también con alta medicina?".

El especialista, creador de la unidad básica de prevención, señaló que Cuba ha destacado en varias área de la medicina, como en la prevención, pero que también se debe considerar que tiene una población mucho menor que la de nuestro país.

Rossete cuestionó incluso las aptitudes de los médicos cubanos, al recordar que en mayo pasado cuando llegó un grupo de ellos a México, algunos doctores de nuestro país pusieron en evidencia que no tenían el conocimiento básico.

"No creo que estén más capacitados. Ahí están las pruebas, muchos de mis colegas exhibieron la ignorancia con la que vienen los médicos cubanos, la falta de conocimientos y de habilidades para presentarse en un caso como los pacientes que llegan de alta gravedad. Ahí se mencionó mucho que no sabían ni siquiera intubar a los pacientes", dijo.

"SERÍA MEJOR QUE SE INVIRTIERA EN INFRAESTRUCTURA PARA CAPACITARLOS EN MÉXICO"

El doctor Tello recordó que para este año se abrió el doble de plazas para residencias médicas en nuestro país, pero el Sector Salud no cuenta con los espacios para capacitarlos a todos, por lo que esa puede ser una de las razones para enviarlos a Cuba. Ante esta situación, dijo que por el precio que se va a pagar allá, sería mejor crear infraestructura en nuestro país para brindarles la capacitación que requieren.

El especialista señaló que otro de los argumentos del gobierno para esta decisión es que prometió que iba a enviarlos al extranjero, aunque ve una razón más: "Evidentemente la otra, porque de alguna manera tienen que dar dinero al régimen. Le están pagando por los 500 médicos que van a terminar de llegar mañana a México y ahora le van a pagar de regreso.

Mientras que el doctor Rossete expresó que "México es extraordinario, tiene instituciones verdaderamente serias, hasta el hospital más chico de segundo nivel puede capacitar a un buen residente siempre y cuando el gobierno le invierta a la salud, nuestro país sí tiene para capacitar muy buenos médicos, pero no entiendo por qué hacen esto".