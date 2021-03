Ven expertos daños a la ASF; plantean necesidad de relevo de Colmenares

David Colmenares, auditor Superior de la Federación, se tiene que ir pero no en este momento, fue la principal conclusión a la que llegaron la auditora Muna Dora Buchahin (exintegrante de la ASF) y Eduardo Bojórquez, presidente de Transparencia Mexicana, durante el análisis del tema en la mesa de debate de El Heraldo de México Radio y La Silla Rota.

El escándalo y polémica que causó el último informe de la Cuenta Pública 2019, el primero de la administración del presidente López Obrador y específicamente en la auditoría relativa a la cancelación del proyecto de construcción del aeropuerto en Texcoco. El informe que entregó Colmenares el 20 de febrero señaló que su equipo de auditores encontró que la cancelación de aquel proyecto costo tres veces más de lo que cálculo la administración federal. Es decir, poco más de 300 mil mdp, y no 100 mil mdp como se estimó inicialmente.

Bojórquez consideró delicado que tras las declaraciones del presidente López Obrador, la ASF cuestione su propio trabajo y haya emitido dos comunicados. Uno para desmentir por "inconsistencias" la auditoría del NAIM y otro para "matizar" que la Secretaría de la Función Pública no les proporcionó información toda la información que requerían.

Dora Buchahin conocida por su trabajo en la investigación "La Estafa Maestra", consideró que los resultados de Colmenares son malos desde la auditoría 2018 porque están incompletos. "No solamente no hubo informe, no sabemos qué pasó en 2018, sí hubo denuncias de corrupción; y qué pasó en 2019 con la compra o no de medicinas. Era como para abrirle un juicio político ¡Una vergüenza!".

En los últimos días legisladores de la bancada de Morena se han pronunciado por ver rodar la cabeza de Colmenares. Consideran que su informe cuestionó la imagen del presidente a menos de cien días de las elecciones más grandes de la historia, en un tema tan sensible para ellos como lo es la bandera política de la austeridad republicana.

David Colmenares, auditor superior

Por eso durante la comparecencia de los auditores de la ASF el lunes, lo mismo plantearon solicitar su renuncia o en el extremo del caso, en entrevistas con La Silla Rota, llevar a Colmenares a juicio político pues argumentan que los resultados de la auditoría (tanto en el ex aeropuerto como en obras emblemáticas de la 4T) fueron elaborados con dolo y fines políticos. Y estas podría ser algunas de las razones que utilizarían en caso de que iniciar un juicio político contra el auditor, quien afirmó ya que no renunciará.

Cabe recordar que Colmenares lleva 3 años en el cargo, elegido con el voto mayoritario de todas las bancadas políticas en el Congreso. Y su elección ocurrió en los últimos meses de la administración priista de Enrique Peña Nieto.

SÍ, PERO NO AHORA

Bojórquez enfatizó que en este momento es necesario trabajar para restaurar la confianza en la ASF. "Está puesta en duda incluso por el jefe del Estado, la opinión pública no ha escatimado en el tema. Hay que mantener su integridad e institucionalidad, fortalecerla" y consideró que se debe seguir con atención el proceso abierto de investigación que se abrió ya en la Cámara de Diputados.

"Es una situación delicada, a nadie le conviene tener un auditor débil frente al Estado, se necesita que tenga fuerza y autoridad para hacer su trabajo. Pero tampoco diría que este es el momento para iniciar el procedimiento para destituirle, sobre todo por las mayores que tenemos en el Congreso", advirtió. Pero también puntualizó qué se tiene en contra el contexto electoral del próximo 6 de junio.

Al respecto Muna Dora Buchahin adelantó que la designación de un nuevo auditor no puede ser "ni aplastante por mayoría política, ni fruto de un pacto. No le conviene", dijo.

A pregunta expresa de si la 4T está buscando un auditor a modo, respondió "¡El auditor a modo es lo que tienen ahora! No informa, no hay auditorías, no hay resultados, está en su casa muy cómodo, a todo tiene pretexto y tiene acomodado a todos los partidos", enlistó.

¿EXISTE EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN?

Bojórquez consideró que desde 2015 pese a que la figura existe, "no hemos logrado un sistema nacional anticorrupción robusto, independiente y fuerte. Hemos estado enfrentando resistencias de la clase política de todos los partidos y colores", subrayó. "Este es un reto más. Hay que fortalecer a la ASF como un órgano clave para darle confianza a la sociedad de que se está gastando bien su dinero. La resistencia va a continuar y gay que seguirle empujando", remató.

Dora Buchahin fue más tajante. "En tema es que se quedó en hipótesis, estas acciones ominosas van a seguir porque las complicidades son inmensas. Y mientras más grandes las complicidades se encubren y protegen. No será fácil romper estas resistencias".

EL PESO DE LA ASF

Ambos entrevistados explicaron que fiscalizar de manera autónoma el dinero público es clave para determinar mediante auditorías, si el dinero recaudado por la vía de los impuestos se gastó conforme a las reglas que marca la ley: de manera eficaz y con economía. De ahí la importancia de que quién encabece este órgano sea una persona demarcada probidad.

"La ASF tiene dientes en el sentido de que si hay irregularidades pueden multar a quién le niega información, iniciar procedimientos administrativos y penales en caso de daño patrimonial", dijo Dora Buchahin, por lo que no debe subestimarse su trabajo ni alcance en términos legales y financieros. "No todo es corrupción pero sí se pueden detectar diversas conductas, la pregunta es ¿Por qué no ha habido resultados?".

Bojórquez destacó que la ASF, por su peso y tamaño de trabajo, cuenta con autonomía técnica aunque trabaje y rinda cuentas al Congreso. Por eso consideró que los retrasos en la entrega de sus informes causan expectativas y abren la puerta a cuestionamientos. "El eje de la controversia en que estamos fue la cancelación del aeropuerto en Texcoco que terminaba con una diferencia de más de 200 mil mdp en comparación con las estimaciones del gobierno federal".