Ven expertos "cuello de botella" si gobierno acapara medicamento anticovid

El gobierno anunció que se hará cargo de la compra y distribución de los tratamientos molnupiravir y paxlovid para pacientes covid con riesgo de complicaciones. Especialistas entrevistados por La Silla Rota alertaron del riesgo de que se haga un cuello de botella en el proceso, como lo ha habido para el abasto de medicamentos para otras enfermedades, lo que podría retrasar y poner en peligro la atención de las personas.

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió la autorización de uso de emergencia de molnupiravir, de la empresa Merck Sharp & Dohme B.V., el pasado 7 de enero. Una semana después, aprobó también paxlovid, de Pfizer.

Ambos tratamientos se recomiendan para pacientes covid con riesgo de complicaciones y se deben administrar en los primeros cinco días desde que iniciaron los síntomas. Estos medicamentos generan errores en la replicación del virus Sars-CoV2, lo que impide que siga avanzando hasta la fase inflamatoria.

En la conferencia mañanera del 18 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que están en las negociaciones para comprar ambos tratamientos, aunque sin especificar el número de piezas ni el monto que se pagará.

Aunque en algún momento se especuló que se podrían abrir a la venta en general, el subsecretario de Prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que será el gobierno el único encargado de comprarlo y distribuirlo.

"Pasamos ya al proceso de negociación. Estamos en pláticas con los dos laboratorios que lo producen, son dos medicamentos diferentes, tienen indicaciones muy específicas y esto será igual que la vacunación, un programa del Gobierno de México para que estos medicamentos lleguen directamente a las personas que tengan una indicación médica de uso", indicó López-Gatell.

Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, y Rafael Bojalil Parra, investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM-Xochimilco, dijeron que la decisión del gobierno de acaparar la distribución de estos fármacos abre la puerta al riesgo de que no lleguen de manera oportuna a quienes lo necesitan, como ha ocurrido con otros fármacos a lo largo de los tres años de gobierno.

La doctora María José Díaz, quien lleva casi dos años atendiendo a pacientes covid en la práctica privada, señaló que es fundamental que el gobierno considere que no todas las personas se atienden en el Sector Salud y por lo tanto se debe hacer una estrategia para que estos tratamientos lleguen a las manos de los pacientes que buscan atención en el sector privado.

DEMOSTRARON QUE SON INCAPACES DE TENER MEDICAMENTOS DISPONIBLES: ESPECIALISTA

"Yo creo que el punto importante es primero ver cuántas dosis va a comprar el gobierno de México y si estas dosis van a ser suficientes para los pacientes con covid", señaló la doctora Díaz, quien ve con buenos ojos que el gobierno los adquiera y los distribuya.

Sin embargo, la especialista indicó que también queda ahí al aire cómo lo van a distribuir, porque a veces el gobierno olvida que no solamente en el Sector Salud ven pacientes covid. "¿Qué va a pasar con los pacientes que no pisan las instituciones de salud? Eso no sabemos cómo se va a manejar", cuestionó.

Para López Cervantes el limitar la compra y distribución a que lo haga sólo el gobierno, abre la puerta a fallas en el proceso, como lo que se ha visto en los tres años de gobierno con el desabasto de medicamentos en el país.

"Apenas los van a comprar y luego ya suponiendo que los compren, para que los tengan, los traigan y lo distribuyan, pues va a ser el mismo cuello de botella que hemos vivido estos tres años con el tema de todos los medicamentos y seguramente varios miles de muertos después van a decir que ya lo tienen y que ya lo están distribuyendo", advirtió el especialista de la UNAM.

Señaló que probablemente las personas que enferman de covid buscarán otras opciones para conseguir estos tratamientos fuera del país, como ocurrió con las vacunas contra el virus Sars-CoV2.

"De por sí están desmantelando el sistema de salud y luego quieren acaparar todo, pues está terrible", criticó Bojalil Parra, quien recordó que la administración de estos tratamientos debe ser expedita para evitar que la persona llegue a una fase de complicaciones por la covid.

"Han demostrado una y otra vez que son incapaces de tener medicamentos disponibles para los niños con cáncer, para muchas enfermedades, no han sabido conseguir vacunas para la cartilla nacional de vacunación de los infantes, pero quieren hacer esto, verdaderamente no aprenden, es decir, van a poner en riesgo a la población porque no saben hacerlo, así de sencillo", alertó el especialista de la UAM-Xochimilco.

IMPEDIR QUE SE VENDIERAN RETRASARÁ EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS, CRITICAN

Los especialistas señalaron que lo ideal habría sido poner a la venta general estos tratamientos, con prescripción médica como se hace con los medicamentos controlados, para agilizar que lleguen a los pacientes a tiempo y se eviten complicaciones, pero esto no es posible en el país porque sólo tienen autorización de uso de emergencia, igual que las vacunas.

"No puede ser que haya este acaparamiento de parte del gobierno, yo creo que es una muy mala idea porque eso va a retrasar muchísimo el acceso al medicamento en un grupo grande de personas", indicó Bojalil Parra.

"Yo creo que eso lo que hace es retrasar la llegada de un beneficio potencial a la sociedad y no necesariamente es justo para quienes pudieran invertir parte de sus recursos en pagar este medicamento, pero los va a privar del acceso", declaró López Cervantes.

Molnupiravir y paxlovid aún se encuentran en fase de investigación y esto es un impedimento para que pueden venderse en el país, ya que no tienen permiso para ser comercializados. Sin embargo, se sabe que cada tratamiento tiene un costo de entre 20 mil y 25 mil pesos.

Lo mismo ocurre en otros países que ya los aprobaron, como Reino Unido en donde estos tratamientos los dará el gobierno, estarán disponibles en las 70 clínicas hospitalarias NHS Covid y en otros casos se enviarán directamente al hogar de pacientes positivos al virus Sars-CoV2 que son vulnerables, de acuerdo con lo que declararon las autoridades a la BBC.

En Estados Unidos estos tratamientos están disponibles, aunque en pocas cantidades, en clínicas, hospitales y algunas farmacias, pero los departamentos de salud de cada estado deciden cómo se hace esa distribución.

El país que se adelantó es Bolivia, que comenzó a vender molnupiravir a partir del martes de esta semana, pero esto fue posible porque Droguería INTI realizó las gestiones para llevarlo a ese país, luego de que Merck liberó la patente para que se produzca a través de franquicias de distribución.

MJP