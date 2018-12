Ven expertos amenazas de AMLO a la división de poderes

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 10/12/2018 08:00 p.m.

Las declaraciones del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representan una amenaza a la división de poderes y a la democracia, consideró el presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas.

"Estas amenazas sobre las decisiones de la Corte no son propias de un jefe de Estado, de democracia, van más con un poder que rebasa las fronteras del Ejecutivo y quiere abarcar otros poderes que no son consecuentes con un Estado democrático", dijo a LA SILLA ROTA el también politólogo.

El analista político José Fernández Santillán consideró que las frases que López Obrador dedicó a los ministros, por la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones, muestra a un presidente con tintes autoritarios, que quiere estar encima de la división de poderes.

"Para eso se hicieron los pesos y contrapesos. Lo que está sucediendo es que el presidente muestra muy rápidamente su tendencia autoritaria, su desprecio por la división de poderes, por el Estado de derecho y la inclinación a imponer su voluntad. Pero la decisión se debe de respetar, de detener la ley o el cambio a la ley de servidores públicos. Lo que quiso hacer el presidente es cambiar la ley de ingresos de los funcionarios públicos y lo que hizo bien la Corte fue detener este proceso y no era para que replicara de esa manera", expresó a LA SILLA ROTA.

Por su parte el exconsejero del Instituto Federal Electoral (ahora INE), Mauricio Merino, consideró que la Ley Federal de Remuneraciones sí debe ser revisada, como pidió el ministro Alberto Pérez Dayán, porque así como está redactada, también afectará a los trabajadores de menores ingresos, quienes con las ayudas como vales, para transporte y otras compensaciones completan su salario.

"Entonces es necesario hacer justicia, revisar que no lastime al pueblo vestido de civil que son los trabajadores al servicio del Estado de menores ingresos. Eso es muy importante ponerlo en línea con la filosofía de la cuarta transformación. Eso es lo que hay que ponerlo en claro porque si no, todo se ideologiza y se vuelve una guerra polarizada entre fanáticos de uno y otro bando", consideró.

QUE LA LEY NO LASTIME AL PUEBLO

Mauricio Merino explicó que más que revisar las frases de López Obrador y su contraparte, lo que sí debe hacerse es revisar la Ley de Remuneraciones, ya que en su opinión sí vulnera derechos de los trabajadores del gobierno con menores ingresos.

"Hay ahí varias cosas que decir, aclarar que la Ley Federal de Remuneraciones está mal hecha y debe revisarse, porque lastima a los trabajadores de abajo; el motivo de disputa es la ley. Hay que poner atención al motivo de disputa a la ley que entró en vigor el 6 de diciembre y que Pérez Dayán ha declarado suspendida hasta que se revise la constitucionalidad del contenido. Ese es el tema. La ley federal y suspensión que el ministro ha ordenado hasta que se revise su contenido. Es muy importante no caer en el juego de frases", dijo el académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Respecto a las declaraciones del presidente de que los ministros perciben mensualmente 600 mil pesos, consideró que no basta con que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo niegue, sino debe dar una explicación, dado el nivel de ataque verbal recibido.

"La Corte debe aclarar si no es cierto, debe aclarar cuánto gana y no basta publicar el acuerdo que ya publicaron y es de acceso público, debe salir a dar una explicación, está atacada por el Poder Ejecutivo y agraviada. En opinión de la Corte que dice que no está diciendo la verdad, pues entonces debe salir a explicar a decirla", señaló.

GRAVES DECLARACIONES

Para el politólogo José Fernández Santillán, las declaraciones de López Obrador contra los ministros de la SCJN son graves e incluso muestran tintes autoritarios de parte del presidente.

"No se cumplen sus deseos y entonces empieza a despotricar y esto es propio de los líderes populistas, inmediatamente trata de doblegar a los poderes, no solamente porque gana el Poder Ejecutivo sino porque trata de doblegar al Legislativo con la mayoría en el Congreso; todos los líderes populistas tratan también de subordinar a su voluntad a los poderes judiciales".

Incluso considera que en la historia reciente de México no se había visto algo similar en la relación ente los representantes de los poderes.

"Todos los presidentes se plegaban respetuosamente a lo que disponía la Suprema Corte sin mayores aspavientos. Es el problema que vamos a ver, que López Obrador está teniendo inclinación a desinstitucionalizar el país, al Estado mexicano y centralizar en su persona el poder", advirtió.

El académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey incluso comparó el actuar de López Obrador respecto al Poder Judicial, con lo hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer a Brett Cavanaugh como ministro de la Corte Suprema de su país, pese a las acusaciones de acoso, y con el exprimer ministro de Polonia, Jaroslaw Kaczynski que desmanteló prácticamente al Poder judicial de su país.

AMENAZAS IMPROPIAS

Para el director del IMCO, Juan Pardinas, hay un medidor claro de la salud democrática de un país: la división de poderes, y cuando ésta está en riesgo, también lo está la democracia.

"Estas amenazas sobre las decisiones de la Corte no son propias de un jefe de Estado, de democracia, van más con un poder que rebasa las fronteras del Ejecutivo y quiere abarcar otros poderes que no son consecuentes con un Estado democrático", dijo el doctor en Ciencia Política por la London School of Economics.

"La democracia no es nada más una votación mayoritaria donde se deciden quién es el jefe de gobierno, es también los contrapesos que limitan el poder de las autoridades electas", concluyó.