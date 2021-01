Ven contradicción de AMLO en pugna con INE por mañaneras

La reacción del presidente López Obrador respecto a la posibilidad de que el Consejo General del INE vote a favor de que los medios de comunicación no transmitan de manera íntegra las conferencias mañaneras en los meses de abril y mayo, cuando se realizarán las campañas de los comicios electorales más grandes en la historia de México fue resumida como "demócratas desde la oposición y antidemócratas ya en el poder" por el politólogo José Antonio Crespo.

El analista se preguntó: "¿qué pasa si el Tribunal -que es lo que tendría que ocurrir en apego a la constitución-, le da la razón al INE? Y a pesar de eso, el presidente sigue violentando la constitución, no hace caso o bien hace caso omiso de lo que el Tribunal diga. No sé qué pasaría, pero ese es un escenario real".

Un tema que ha dado de qué hablar en los últimos tres días, después de que el consejero presidente Lorenzo Córdova adelantara el lunes en un seminario del Colegio de México, que en acato a las instrucciones del Tribunal Electoral (que urgió medidas cautelares con relación a las conferencias mañaneras), se prohibiría la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras.

La sola posibilidad fue suficiente para que el presidente abriera la puerta al trámite de un amparo por considerar que se viola su derecho a la libertad de expresión; mientras que el consejero jurídico Julio Scherer Ibarra, planteó esta mañana que el Tribunal Electoral debe aclarar por qué las conferencias mañaneras equivalen a un instrumento de propaganda política.

Nadie sugiere suspender o cancelar las conferencias del presidente @lopezobrador_ La ley establece que se debe suspender su transmisión íntegra durante las campañas electorales. El @INEMexico garantizará la legalidad y equidad en 2021 conforme a sus atribuciones constitucionales. pic.twitter.com/bjHPhcOIXi — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) January 12, 2021

El presidente López Obrador afirmó en la mañanera de este martes que el INE no puede quitarle el derecho de informarle al pueblo. El mandatario mexicano explicó que no descarta acudir ante instancias judiciales si el INE cancela las conferencias mañaneras en campañas electorales.

Aseguró que sería un acto de censura y calificó que este tipo de acciones parecen estar de moda en el mundo, en referencia a que Facebook y Twitter bloquearon las cuentas del presidente de EU, Donald Trump, durante el asalto al Capitolio de la semana pasada.

Remarcó que este tipo de agravios a la libertad no pueden prosperar y llamó a los mexicanos a opinar. Acusó al presidente del INE, Lorenzo Córdova, de actuar por consigna.

La respuesta la adelanta desde ahora el especialista en temas electorales y exconsejero, Benito Nacif quién consideró que el presidente deberá esperar a lo que determinen por votación los consejeros del INE.

"No hay amparo en materia electoral", aclara, "si el presidente estuviera en desacuerdo con los criterios que emita el consejo general como parte de una instrucción del Tribunal, él podría recurrir a la sala superior e impugnar el acuerdo aprobado. Esa es la vía jurídica. Pero por ahora todavía no tiene nada que objetar", dijo.

FUE SU IDEA: CRESPO

El politólogo y columnista de El Universal, puntualizó que la medida que hoy el presidente objeta, fue la misma que impulso como reforma en 2007. "Y ahora como ya está en la presidencia no le conviene, sólo le convenía cuando era líder opositor y candidato, por eso ahora la desconoce. Lo único que está haciendo Lorenzo Córdova es que el presidente regresé al cauce legal que está violando, aunque sus ´feligreses´, sus seguidores le creen todo lo que él diga, incluso, si López Obrador dice que se está violando su derecho a la expresión. Políticamente él pierde poco si es que logra imponer su criterio, quién perdería es el estado de derecho", advirtió.

Las mañaneras, que se realizan con recursos públicos en Palacio Nacional, no pueden usarse para desequilibrar la contienda política electoral.



Va fragmento de mi plática con @jrisco en @LaNotaDura pic.twitter.com/8te3axFdAU — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) January 13, 2021

Crespo consideró que las declaraciones de Scherer Ibarra esta mañana implicarían un mensaje de intimidación al TEPJF para que esté falla a favor de las causas del presidente. "Lo ha hecho antes, él hablado de ciertos temas específicos con gente del Tribunal; el propio presidente José Luis Vargas está bajo investigación de la UIF, pueden presionarlo desde ahí por supuesto. Es una manera de dar línea desde el Ejecutivo".

Ejemplificó con dos casos; uno, cuando el Tribunal no anuló la elección de Puebla cuándo a Morena le convenía que sí se anulara. "Intervino para que la presidenta que votó a favor de no anular la elección se terminará por retirar, por haber votado en sentido contrario". Dos, cuando en 2018 el fideicomiso de Morena en que se utilizaron fondos del partido para víctimas del sismo 2017, se usaron con fines electorales. "Ameritaba una multa que propuso el INE, pero el Tribunal lo echó abajo".

El INE no pretende silenciar a nadie. Sólo cumple la Constitución, la cual establece (Artículo 134) que todos los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. — Jaime Rivera (@JaimeRiveraV) January 13, 2021

LAS MAÑANERAS SÍ SON PROPAGANDA: NACIF

El exconsejero electoral afirmó que el presidente no está por encima de la Constitución ni de la ley. Subrayó que el artículo 41 constitucional es claro al referir que una vez iniciadas las campañas electorales y hasta el día de la elección, la propaganda gubernamental se debe excepto por 3 razones: salud, educación y protección civil.

Contextualizó lo ocurrido en 2019 cuando el TEPJF cuando los partidos políticos interpusieron una queja por considerar que las mañaneras eran propaganda política. "En aquella ocasión el presidente dijo estar de acuerdo con la medida, yo era parte de la comisión de quejas en ese año cuando ordenamos suspender su difusión en las entidades donde hubo elecciones. Y ordenamos que se cumpliera con la pauta electoral porque hubo quien insistió en transmitir las conferencias", recordó.

"En respuesta a los partidos, el Tribunal revisó el tema y consideró que la mañanera sí era propagandística de acuerdo con los criterios antiguos, pero vigentes, del Tribunal respecto a que la propaganda gubernamental es la promoción de logros de gobierno, defensa de decisiones gubernamentales, etcétera. Todo eso ya lo tiene TEPJF muy analizado", destacó.

AMLO NO ES EL ÚNICO, HAY ANTECEDENTES

Ambos especialistas recordaron antecedentes en que expresidentes también violaron la constitución en tiempos electorales.

"Cuando a Fox el INE le dijo que guardara silencio en 2006 para que no hiciera propaganda y difusión a su partido. Y eso que todavía no era prohibido ni ilegal, el Tribunal falló que las intervenciones de Fox habían lastimado el proceso electoral", dijo Crespo.

Así, el presidente Andrés Manuel López Obrador parece olvidar los reclamos que hizo en la elección de 2006 contra Vicente Fox por intervenir en el proceso electoral, a quien se refirió en más de una ocasión como "chachalaca", cuando ahora alega censura ante la intención del INE de suspender sus conferencias mañaneras por dos meses ante los comicios de junio de 2021.

"¡Cállese, ciudadano presidente!, deje de estar gritando como chachalaca", fue la primera frase que lanzó López Obrador durante la campaña presidencial de 2006. El tabasqueño acusaba a Fox de imprudencia verbal durante una gira por Oaxaca, a casi 100 días de los comicios en los que perdería con Felipe Calderón.

"En 2010 el presidente Calderón salió a dar una conferencia de prensa en el contexto del llamado ´michoacanazo´, ordenó una conferencia de prensa que se difundió en cadena nacional. Y la sala superior en aquel entonces, consideró que era propaganda gubernamental pues no estaba dentro de las excepciones del artículo 41; además, determinó que el presidente había violado la Constitución y lo amonestó públicamente", narró Nacif.

Es por eso que ambos analistas consideraron que López Obrador no debe ser la excepción. "El presidente está obligado a poner el ejemplo. Falla al cumplir y hacer cumplir la constitución si insiste en el tema" y concluyó que si en años anteriores, por ser elecciones menores, el mandatario no tuvo inconveniente en no difundir la mañanera en algunos estados, ahora es diferente porque implicaría no hacerlo a nivel nacional en la elección más grande del país.