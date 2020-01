Ve Salud preparado a México ante coronavirus; "júntense con los chinos", recomienda

México está preparado para enfrentar los diversos escenarios que se puedan presentar con el nuevo coronavirus, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien incluso recomendó "júntense con los chinos", ante el inicio del año nuevo de ese país que se celebra este fin de semana.

El nuevo coronavirus encendió las alertas en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud pospuso para este jueves la posible declaración de emergencia.

Las autoridades sanitarias de China han elevado a 571 el número de infectados por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan, que ha dejado ya al menos 17 muertos, informó hoy la agencia estatal de noticias Xinhua.

La Comisión Nacional de Sanidad de China precisó que a la medianoche del miércoles había contabilizado 571 casos confirmados en 25 provincias y regiones del país asiático.

A lo largo del miércoles, se certificaron 131 nuevos casos.

El virus está presente ya en al menos 13 provincias chinas, además de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, que confirmaron ayer miércoles sus primeros casos, y en el extranjero por el momento se han detectado al menos 4 afectados en Tailandia, y uno en cada uno de estos países: Japón, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos.

En nuestro país ya se están tomando las medidas necesarias ante la posible llegada del virus, ya que de acuerdo con el subsecretario de Salud, la meta no es tener cero casos, debido la afluencia de viajeros desde diversas partes del mundo.

"Estamos tranquilos de que estamos preparados, afortunadamente, insisto, es un fenómeno nuevo, pero que en este momento parece ser moderado en su capacidad de enfermedad; sin embargo estamos preparados para distintos escenarios si es que en los siguientes días y semanas esto tuviera otra evolución", enfatizó López-Gatell Ramírez.

Indicó que es no hay evidencia que sugiera que el comportamiento epidémico de este virus tenga las características que podrían visualizarse de una enfermedad de alto impacto, ya que incluso es de menor letalidad que el SARS o el MERS, que se expandieron por el mundo en años pasados.

Este sábado inicia el Año Nuevo Chino y en este contexto López-Gatell Ramírez destacó: "Júntense con los chinos, no existe ninguna razón para no celebrarlo". Enfatizó que "no existe razón técnica o científica o médica alguna para pensar en este momento que personas de nacionalidad China o de cualquiera de los países asiáticos o con fisonomía con rasgos físicos similares a los de personas asiáticas puedan ser una fuente de riesgo para la población mexicana.

"Tampoco existe razón alguna para pensar que los productos de China o de la región asiática representan riesgo alguno", resaltó.

Al respecto, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología y encargado de dar seguimiento al nuevo Coronavirus, dijo no hay restricción de viajes de ningún país y que tampoco se cerrarán fronteras por este virus. Sin embargo, se llevan a cabo medidas preventivas en los aeropuertos de Baja California, Ciudad de México, Quintana Roo, Mazatlán y Baja California Sur, donde llegan viajes directos de China o que han hecho una escala antes.

Tampoco se hace la prueba de tamizaje a todos los pasajeros, sólo a aquellos que presentan síntomas de enfermedad respiratoria, con el objetivo de determinar si se trata de este nuevo Coronavirus.

Otras de las acciones preventivas que se han implementado son monitoreo constante, la conformación de un grupo científico de expertos, la implementación de la prueba confirmatoria en el InDRE desde el 16 de enero y la coordinación con los Institutos de Alta Especialidad.

Alomía Zegarra aseguró también que el Sector Salud tiene la capacidad para atender a las personas que lo requieran en caso de que se registren casos de coronavirus. En total, hay 2 mil 187 camas de atención crítica y 3 mil 11 ventiladores, en IMSS, ISSSTE, Pemex e Institutos de alta Especialidad.

Prevén tener en 24 horas el estatus del caso sospechoso de Coronavirus en Reynosa

Este miércoles se encendieron las alarmas por la posible llegada del nuevo Coronavirus a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia mañanera que se habían detectado dos casos sospechosos, uno que ya fue descartado y el otro que está en proceso de análisis

Se trata de un ciudadano chino que vive en Reynosa, Tamaulipas, es investigador del Centro de Medicina Genómica del Instituto Politécnico Nacional y viajó recientemente a la ciudad de Wuhan.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Xianwou Guo, de 57 años, presenta sólo algunos de los síntomas de enfermedad respiratoria que se asocian al nuevo coronavirus, por lo que es necesario verificar o descartar si se trata de este virus.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dijo que los resultados del caso sospechoso estarán listos en alrededor de 24 horas. La prueba llegó después de las 10:00 horas de hoy a la Ciudad de México para ser analizada en el InDRE, donde le harán varios estudios especializados.

Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas, declaró en entrevista con LA SILLA ROTA: "Si me lo preguntas, a título personal creo que el paciente sólo tiene rinorrea y tos, no tiene fiebre, no tiene ataque al estado general, no tiene dolor en el pecho. Dadas las fechas y los tiempos que lleva el paciente ya en México después de visitar a su familia en China, nosotros creemos que los resultados pueden ser negativos, pero no podemos dar esta opción como buena hasta que no tengamos los resultados de laboratorio oficiales".

Indicó que es el único caso sospechoso que hay en la entidad, pero que monitorean a siete personas con las que estuvo en contacto el paciente desde el 11 de enero a la fecha. Destacó que hasta el momento ninguno presenta síntomas.

Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dijo que es necesario monitorear durante 14 días a las personas que estuvieron en contacto con el caso sospechoso, ya que es el tiempo en el que puede desarrollarse la enfermedad.

El subsecretario López-Gatell Ramírez recordó que estamos en temporada de influenza y de enfermedades respiratorias, que tiene síntomas similares a los del nuevo coronavirus, por lo que para tranquilidad de la población dijo que sólo se catalogan como casos sospechosos a las personas que presentan estos signos y que viajaron recientemente a China.

(José Guaderrama)