Ve PRI inviable propuesta de Morena para enjuiciar expresidentes

Dulce María Sauri, diputada federal del PRI, consideró que no es viable la propuesta de Morena de presentar una iniciativa que acompañe a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para abrir la posibilidad de enjuiciar a expresidentes

"Hay que tener mucho cuidado sobre este tema", explicó a La Silla Rota. "Lo que dice la Constitución sobre la consulta popular y revocación de mandato, están en un mismo artículo. Pero excluye temas como por ejemplo el tema fiscal; es decir no puede haber una consulta de si queremos o no pagar impuestos, por ejemplo. Pero también el tema de los derechos humanos, y en este caso así sean expresidentes de la República, tienen derechos humanos y es un derecho fundamental en el tema de justicia la presunción de justicia".

El tema cobró relevancia ayer, después de que el presidente López Obrador abordara en la conferencia mañanera la posibilidad de enviar una iniciativa al Congreso para que esta consulta se realice el próximo 6 de junio, día de los comicios en 2021. El contexto, fue la declaración ministerial que se filtró de Emilio Lozoya y en la que involucra al expresidente Salinas de Gortari.

Tras la declaración presidencial, el diputado morenista Mario Delgado señaló que también podría acompañar la iniciativa de López Obrador con otra en la cámara de Diputados, en el mismo sentido. De concretarse el tema, el tema alcanzaría a sus más recientes antecesores, el priista Enrique Peña Nieto y los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox. Mientras que, en el siglo pasado, podría alcanzar a los priistas Ernesto Zedillo y Salinas. ser uno de los partidos más afectados en términos mediáticos, de frente al proceso electoral, Sauri reiteró que todos ellos tienen derechos humanos. "Una consulta popular para decir si se procede o no juzgar a una persona, en este caso los expresidentes, sería desde mi perspectiva claramente violatoria del derecho humano fundamental de presunción de inocencia".

Y aclaró: "pero esto no lo dice Dulce María Sauri sino la Suprema Corte de Justicia, que es quien evalúa y califica la pertinencia de las preguntas. Una vez que estas preguntas son admitidas, que es un trámite que se realiza frente a la cámara de Diputados, los diputados envían las preguntas a la Corte que es quien tiene la última palabra sobre la constitucionalidad".

Por su parte Tonatiuh Bravo, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, consideró que su partido "no comparte que esta sea la forma en cómo la justicia deba actuar, habría que valorar si la consulta reúne los requisitos de constitucionalidad o no. Lo que hemos visto es un tema mediático y político, la fiscalía general debe ver si hay o no, elementos de prueba. Si el presidente o alguien más tiene una acusación, deben presentar su denuncia... La aplicación de la justicia no puede estar sometida a una consulta popular".