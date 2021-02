Ve EU esfuerzos rezagados de la 4T en combate a las drogas

En 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hubo casi 50 por ciento menos erradicación de cultivos ilícitos que en los 12 meses previos; además, disminuyó la incautación de heroína y el número de narcolaboratorios desmantelados. Por esta razón, el Congreso de Estados Unidos –que aprueba los fondos para la Iniciativa Mérida– calificó como “esfuerzos rezagados” las acciones de la administración federal en su política de combate a las drogas.

En el artículo Trends in mexican opioid trafficking and implications for U.S.-Mexico Security Coperation (Tendencias en el tráfico de opioides mexicanos e implicaciones para la cooperación de seguridad entre Estados Unidos y México), el Congressional Reserch Service –órgano de inteligencia del Capitolio– expone que en el primer año de la 4T las fuerzas armadas del país erradicaron 11 mil 791 hectáreas de enervantes, por debajo de las 21 mil 556 de 2018. Del mismo modo, indicó que el ministerio de defensa reportó 70 por ciento menos incautaciones de heroína, en comparación con el año previo.

Otro dato es que, con AMLO, en los 12 meses iniciales, se registra el menor número de laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas destruidos (33) en seis años.

El presidente, tras la difusión de un video en el que aparecen presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reiteró que no cambiará la política de su gobierno para el combate al crimen.

“Yo sigo invitando a todos a portarse bien, a los abrazos, no balazos. Yo no coincido con la Ley del Talión, porque el ojo por ojo nos vamos a quedar todos tuertos. Tenemos que convencer que es mejor la paz; la violencia no se apaga con violencia”, dijo en su conferencia matutina del 20 de julio en Palacio Nacional.

El informe del Congreso norteamericano advierte que la competencia entre grupos criminales por satisfacer la demanda de opioides en Estados Unidos ha impulsado “el récord de violencia en México”.

En 2019 la cifra de homicidios dolosos fue la más alta en 20 años: 34 mil 582, un promedio de 95 al día, de acuerdo con los reportes de las fiscalías de los estados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Hasta junio de 2020 sumaban 14 mil 261 más.

Desde análisis previos el Congressional Reserch Service alertaba sobre el crecimiento del CJNG, la organización con más presencia territorial en el país, ubicada en 22 entidades, y presunta responsable del atentado del pasado 26 de junio a Omar García Harfuch, jefe de la policía de Ciudad de México, cuando una treintena de sicarios dispararon a la camioneta donde viajaba. Dos escoltas que iban con él fueron asesinados, al igual que una mujer que pasaba por el lugar.

Además, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por medio de rastreos de llamadas, detectó planes de atentados contra el canciller Marcelo Ebrard; el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

Según la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingles), los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son los principales involucrados en la producción y tráfico de productos relacionados con el fentanilo. Ellos, afirma, obtienen precursores químicos de China y la India

Con base en un informe de la DEA de enero de 2020, el flujo de fentanilo a los Estados Unidos, más las sustancias relacionadas con éste, ahora son traficadas a través de la frontera suroeste, que enviadas directamente a Estados Unidos desde China.

El fentanilo es un opioide sintético más potente que la heroína y aprobado para uso médico como analgésico y anestésico. Está vinculado a la epidemia de opioides que existe en los Estados Unidos y está disponible desde 2014.

De acuerdo con inteligencia de EU, aunque China se ha convertido en una fuente importante de fentanilo y fentanilo análogos, los traficantes suelen contrabandear estas sustancias a través de México y Canadá, así como por correo postal.

Pese a que en mayo de 2019 el gobierno chino implementó controles estrictos sobre todas las formas de fentanilo, incluido el fentanilo análogo, lo cual condujo a una disminución de envíos con destino a Estados Unidos desde China, desde 2018 han sido detectados en México varios laboratorios clandestinos capaces de sintetizar sustancias relacionadas con el fentanilo y prensado de pastillas, así como falsificar productos farmacéuticos.

El informe dice que, en México, por intermediación de EU, desde diciembre de 2018 se han confiscado 293 mil pastillas de fentanilo. Asimismo, caninos entrenados en el país vecino detectaron 26 kilogramos de fentanilo en los primeros seis meses de 2019. En agosto de ese año los gobiernos de ambas naciones formaron un grupo de políticas de drogas para combatir el paso de ésta y otras sustancias.

El documento del Congressional Reserch Service, elaborado en abril pasado, también alerta sobre el ingreso de heroína, un producto altamente adictivo y controlado internacionalmente. Este narcótico es procesado a partir de morfina y extraído de ciertos tipos de plantas de adormidera. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), los niveles mundiales de cultivo de adormidera fueron más altos en 2017 y 2018 que en cualquier año desde 2000, y poco menos del 10 por ciento del cultivo mundial de adormidera tuvo lugar en México.

Aunque heroína del sudoeste y sudeste asiático representa la gran mayoría de la producción mundial, Estados Unidos ha aparecido como la principal fuente de consumo de heroína en las últimas décadas. Hasta hace poco, Colombia y, en menor proporción, Guatemala suministraron la mayor parte del mercado estadounidense. No obstante, desde 2013 la mayoría de la heroína incautada en los Estados Unidos tiene se originó en México, por medio de los cárteles.

El Capitolio expone que, como fuente primaria, y país de tránsito de drogas ilícitas con destino a los Estados Unidos, México juega un papel clave en su política de control de drogas.

Y aunque en 2017, la Secretaría de Marina asumió el control sobre los puertos de México (donde provienen la mayoría de las importaciones de precursores químicos necesarios para la fabricación de drogas ilícitas), los suministros continúan.

El Congreso de los Estados Unidos recuerda que bajo la Iniciativa Mérida ha proporcionado $ 3.1 mil millones desde 2008, para aumentar cooperación en el combate a la producción de heroína, fentanilo y trata. Asimismo, refiere que “sigue preocupado porque México carece de una estrategia integral de control de drogas”.

(María José Pardo)