Ve AMLO protesta manipulada de campesinos

Ante una nueva manifestación por falta de apoyos al campo que se prevé en varias partes del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que esto se debe a que líderes de algunas organizaciones no están conformes en cómo se entregan los apoyos en su gobierno.

A los campesinos les dijo que siempre respetará el derecho a la manifestación y no se va a reprimir al pueblo de México.

En conferencia mañanera, les pidió que no se confundan y que no se dejen manipular, ya que su gobierno está apoyando a los productores con muchos recursos y ya se ha informado.

Explicó que algunos líderes de algunas organizaciones no están conformes con el método de distribución de recursos, porque ya no se les da a ellos, pues los recursos no llegaban o no llegaban completos, llegaban con moche, con piquete de ojo.

Afirmó que mantendrá su posición de entregar los apoyos de manera directa al productor o beneficiario de manera justa, es decir, que le lleguen a los más pobres.

Recalcó que antes los apoyos se les daban a los que tenían influencias y capacidad de presión, lo que causaba que a los más humildes no les tocara nada y solo recibían despensas cuando se acercaban las elecciones.

Aseguró que no se echará para atrás, como en el huachicol y en la realización de los libros de texto, donde han conseguido ahorros millonarios.

