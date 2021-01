Van por tercer round sobre ley Banxico y eliminación de PTU

Diputados y senadores realizarán el lunes y martes (1 y 2 de febrero) un tercer parlamento abierto virtual para continuar el análisis a la iniciativa de ley al Banco de México. Se extendió ya la invitación a la Secretaría de Hacienda y Unidad de Inteligencia Financiera para analizar escenarios en caso de que se aprobada que el Banco de México absorba los dólares que otros bancos no pueden colocar en el extranjero, particularmente de migrantes y sector turístico.

También se agregará una mesa para analizar el tema bajo el contexto del T-MEC y el escenario internacional donde participará de nuevo la UIF y la unidad de aduanas del SAT. Aunque inicialmente se tenía contemplado la participación de representantes del sector de mexicanos migrantes, éstos no fueron mencionados por ahora. Los participantes que deseen hablar del tema podrán registrarse en el enlace bit.ly/MesasdetrabajoMinutaBANXICO.

SECTOR ENERGÉTICO PIDE TAMBIÉN SUSTITUIR PTU POR BONO DE PRODUCTIVIDAD

Así lo plantearon representantes del sector que equivalen al 6% del PIB con más de 400 mil empleos y cuyos participantes afirmaron que es uno de los mejores pagados en el país. La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien reiteró que el tema no es parte del análisis en la iniciativa sobre el outsourcing que planteó el presidente López Obrador.

Fernando Alanís presidente de la Cámara Minera explicó que esta industria (que se concentra en 5 entidades de la zona norte y genera 2 millones de empleos indirectos) es una de las industrias con los mejores salarios después del sector petrolero, servicios financieros y transporte aéreo. "Estamos por arriba del 40% de la media nacional de la minería metálica y 12.5% de la minería no metálica", dijo. "Por esta razón el impacto en el PTU puede representar un 25% del ingreso anual o 17% si se integra con todas las prestaciones" por lo que lamentó que el PTU en este sector no este determinado por la productividad de los empleados sino por el precio de los metales en el mercado.

"Lamentablemente cómo está diseñado el pago de PTU puede ser considerado como parte de la carga fiscal que tiene México en el sector minero", señaló, por lo que también respaldó la propuesta del CCE que éste sea sustituido por un bono de productividad. "Que sea resultado del esfuerzo y no de los precios de los metales, una opción sería tomarlo a un mes de salario", propuso. Y consideró que el outsourcing no debe eliminarse sino sólo mejorar su regulación.

Roger González presidente de la comisión de energía del CCE reiteró la postura de que el PTU tenga un tope.

De nueva cuenta los sindicatos mostraron oposición. Carlos Pavón, presidente de la Unión Nacional de Sindicatos Mineros Metalúrgicos, sugirió que en lugar de modificar el PTU se les cobre menos impuestos a los trabajadores del sector. "Hemos pedidos a los diputados que no se nos cobre impuestos en pago de utilidades porque ya viene de una utilidad que ya se generó. Tampoco en aguinaldo y vacaciones, porque tenemos contratos colectivos de trabajo y porque nuestros salarios están por encima de la ley", dijo. "Hasta nos da miedo un aumento que nos llegue porque no sabemos si pagamos más de impuestos o menos. No digo que estemos bien -corrigió- siempre aspiramos a ganar más, pero hablo por el sector", dijo.

Jesús González de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, reiteró que el PTU no está a discusión "y tampoco el porcentaje de reparto fijado". Reiteró su respaldo a los sindicatos que rechazan la propuesta de los patrones para modificar el PTU.