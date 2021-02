Van por compra consolidada de armamento

Pese a que el robo y/o extravío de 819 armas (600 cortas y 219 largas) en 31 entidades que reportó la Defensa a los integrantes de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) representa una cifra baja, la Sedena, Marina y la Guardia Nacional preparan una iniciativa de Ley de Armas para establecer la compra consolidada de armamento para los estados y castigar la pérdida de cualquier tipo de armamento oficial, afirmó Leonel Cota, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cota Montaño afirmó en entrevista con La Silla Rota, que este número de armas ha sido robado o extraviado en el lapso de un año.

Es un promedio de dos armas por día, no tenemos datos de años anteriores a este gobierno. Pero 819, si bien no es un gran número para un país como nosotros, habla de un problema y tenemos que actuar para evitarlo a futuro

Cota destacó que aunque el tema puede subestimarse como menor, puede en realidad hacerse mayor y convertirse en tráfico de armas.

"Para un policía es fácil decir se me perdió el arma, me la robaron, asaltaron el depósito de armas. Pero a partir de hoy estamos trabajando en una iniciativa de ley de armas en conjunto con la Sedena, Marina y Guardia Nacional para, además de establecer la compra consolidada de armamento, castigar la pérdida de cualquier tipo de arma oficial. Sin duda: debe hacer sanciones", adelantó.

Ayer, La Silla Rota publicó en exclusiva la exposición del tema que la Secretaría de la Defensa hizo ante miembros de la Conago. Según esto, hay estados donde únicamente se perdió una sola arma; mientras que en otros el máximo ha sido hasta de 192. La Defensa no precisó a los gobernadores detalles de la investigación que realizaron, ni el período de tiempo en que dichas armas fueron robadas y extraviadas. Pero resumió en cuatro, las causas del problema: policías que no entren su arma al salir del trabajo; otros extravían su arma en operativos o lugares públicos; policías que pierden su arma bajo asalto. Y asaltos a depósitos de armas en cuarteles.

La Defensa afirmó que todos estos son factores que debilitan las corporaciones policiacas además de significar erogación de recursos económicos. Por eso solicitó el apoyo de todos los gobernadores a fin de involucrarse en el tema y reportarles de manera inmediata, cuando estos casos sucedan.

Un día después de la región de la Conago, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, declaró a LSR "esas 819 armas tendrán que justificarse la razón por la cual no aparecen, ya hay un puntual seguimiento de cada una de las entidades para ver en dónde quedaron; y cuál es el riesgo que éstas armas pueden representar en manos de quienes están". El mandatario estatal avaló el tema de la compra de armas de manera consolidada, "a fin de tener precios más accesibles y el conducto haya ello es la Sedena. Eso también es importante", destacó.

La corresponsabilidad del Estado mexicano

"Es rarísimo que un arma se 'pierda': no es una pluma. O es robo al policía o es corrupción. No hay otra", advirtió sobre este tema Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad.

Y desde su perspectiva, precisó, si bien el tema es grave, hay que ver el resto del escenario. "Ha de haber unas 400 mil armas cubiertas por las licencias de uso colectivo que emite Sedena a las corporaciones policiales. 819 no suena a descontrol total. Pero significa que son muchas dentro del mercado ilegal y es una muestra de corrupción. En principio se le reporta a la Sedena este tipo de hechos, supongo que lo que tratan de evitar es que esto se vuelva un fenómeno masivo". Y reiteró, "pero no considero que eso sea extravío: es corrupción".

Pues otro lado el extitular de la Policía Federal, Manelich Castilla, calificó el tema como una señal positiva en el contexto de la violencia y tráfico de armas desde la frontera norte. "Si queremos exigir a EUA que cuide el paso de armas a nuestro país, México también debe ser responsable con el manejo, uso y cuidado de sus armas en su territorio. Debe cuidar que las armas que ya han sido entregadas a corporaciones y al Ejército sean bien resguardadas".

En su experiencia, precisó, el tema no solo implica el robo o extravío de armas a policías -como expuso la Sedena a la Conago- sino también descuidos administrativos. "Si un policía al dejar su corporación entrega su arma y está no fue correctamente resignada o dada de baja, es un problema. Y la pérdida de armas durante los entrenamientos también existe. Pero también es real que a veces, por las largas jornadas de trabajo de un uniformado, es difícil pensar que regrese a su corporación para desarmarse".

Respecto al robo de armas en los depósitos de armamento de las corporaciones (en los que la Sedena solicitó a los gobernadores tener más y mejores mecanismos de seguridad en dichos lugares), el ex comisionado afirmó que ese es un hecho que no debe repetirse. Y sugirió que las medidas apunten a reforzar la infraestructura tecnológica de estos depósitos, pero también reforzar el tema en cuanto a lo administrativo. "En mi experiencia puedo decir que ha habido gobernadores muy comprometidos con el tema, porque esto no es nuevo, siempre ha existido. Otro también hay otros que se mantienen ajenos y dejan el tema a sus secretarios. Me parece importante que ahora la Sedena les informe para crear conciencia y además, les marque una ruta de trabajo para no facilitar al crimen organizado hacerse de las armas equivocadas".

"Es tema de la Sedena"

Consultada al respecto la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo "los temas de armas son delicados, la importación ilegal de armas ya lo estamos revisando". Mientras que el Fiscal General, Alejandro Gertz, evitó hablar del mismo; "son declaraciones de la Sedena, es tema de ellos".

Por su parte el coordinador de la bancada panista en el Senado, Mauricio Kuri, afirmó "nosotros hemos fallado, los tres niveles de gobierno le han fallado al ciudadano, y es muy importante que podamos trabajar en coordinación con los tres niveles de gobierno para poder combatir la inseguridad".

(María José Pardo)